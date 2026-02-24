El tiempo en Canarias da un giro: la Aemet avisa de máximas de 26 grados y calima

El panorama meteorológico en el Archipiélago continúa marcado por la estabilidad, aunque con un protagonista indiscutible que condiciona la visibilidad y la calidad del aire. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la calima persistirá este martes en Canarias, dejando cielos de un tono plomizo y temperaturas que, a pesar de ligeros descensos en algunas zonas, seguirán siendo inusualmente cálidas para esta época del año.
Los termómetros volverán a ser noticia. Las previsiones apuntan a que las máximas llegarán a los 26 grados en puntos estratégicos como Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, mientras que en el resto de las capitales canarias los valores oscilarán entre los 23 y 25 grados. Esta situación de calor moderado vendrá acompañada de vientos de componente sureste, que son precisamente los responsables de arrastrar el polvo en suspensión desde el continente africano.
El estado de los cielos y la calima por islas
La Aemet destaca que la presencia de calima afectará de manera desigual a la geografía insular. En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, los cielos permanecerán despejados pero bajo el manto del polvo en suspensión, con vientos del sureste que podrían presentar intervalos de fuerte intensidad en las vertientes oeste.
Por su parte, en Gran Canaria, Tenerife y las islas de la provincia occidental, la calima afectará principalmente a las medianías y vertientes sur. No obstante, se espera un alivio de cara al final de la jornada. Según el modelo de predicción, el fenómeno empezará a remitir durante la tarde-noche en La Palma, El Hierro y La Gomera, permitiendo que el aire recupere cierta nitidez.
Temperaturas mínimas y máximas previstas
El contraste térmico entre el día y la noche seguirá siendo notable, aunque las mínimas experimentarán ligeros descensos en las zonas de interior y vertientes sur. A continuación, el detalle de las temperaturas previstas en las principales ciudades:
- Santa Cruz de Tenerife: 17°C de mínima y 26°C de máxima.
- San Sebastián de La Gomera: 18°C de mínima y 26°C de máxima.
- Las Palmas de Gran Canaria: 19°C de mínima y 24°C de máxima.
- Santa Cruz de La Palma: 16°C de mínima y 25°C de máxima.
- Arrecife: 16°C de mínima y 24°C de máxima.
- Puerto del Rosario: 17°C de mínima y 23°C de máxima.
- Valverde: 16°C de mínima y 24°C de máxima.
Estado del mar: precaución para los navegantes
Para aquellos que tengan previsto realizar actividades náuticas, las condiciones en el litoral canario presentan ciertas particularidades. En el mar habrá viento variable de fuerza 2 o 3, con tendencia a rolar a sur o sureste con fuerza 3 o 4 durante la tarde en las costas del sur.
La situación se traduce en marejadilla generalizada, acompañada de un mar de fondo del noroeste con olas que oscilarán entre 1 y 2 metros de altura. Al igual que en tierra, la calima también estará presente en alta mar, reduciendo la visibilidad horizontal.
La recomendación general de las autoridades sanitarias ante estos episodios de polvo sahariano es evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, especialmente en personas con patologías respiratorias crónicas, dado que la calima en Canarias puede persistir hasta bien entrada la semana.