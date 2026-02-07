El tiempo hoy en Canarias: posibles heladas en las cumbres y alerta en las costas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado una jornada marcada por la estabilidad en los cielos, pero con contrastes térmicos significativos y un aviso importante por el estado del mar.
El archipiélago despertará con cielos poco nubosos o despejados, aunque la presencia de nubes altas será una constante durante gran parte del día.
El tiempo en Canarias: heladas en cumbres y sol en costas
Las temperaturas en Canarias experimentarán pocos cambios en las zonas bajas, aunque se espera un ascenso de las máximas en las cumbres. Sin embargo, la madrugada ha dejado un rastro de frío intenso: no se descartan heladas débiles en las zonas más altas de las islas de mayor relieve.
En Tenerife, los termómetros alcanzarán los 21 grados de máxima, mientras que la mínima más baja del archipiélago se registrará en El Hierro, con apenas 12 grados. Por su parte, en Gran Canaria, el cielo estará prácticamente despejado, con algún intervalo de nubes bajas en el litoral al caer la noche. En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, predominará el ambiente soleado con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 21 grados.
Respecto al viento, soplará flojo de dirección variable, predominando las brisas en las costas, lo que favorecerá una sensación térmica agradable al sol, a pesar del riesgo marítimo.
Alerta por fenómenos costeros
Pese a la calma atmosférica, la situación en el litoral es de riesgo. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene activa la alerta por fenómenos costeros en todo el ámbito territorial. Esta decisión se ampara en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Se espera un fuerte episodio de mar combinada del noroeste, con olas que podrían alcanzar alturas de 4 a 5 metros. El impacto será mayor en las costas orientadas al norte y al oeste. Por el contrario, las zonas menos expuestas serán el este de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, además del sureste de La Palma.
Pleamares y seguridad
Debido al periodo de oleaje largo (superior a los 12 segundos), la fuerza con la que el mar golpeará el litoral será considerable.
El momento crítico de pleamar para este sábado se espera entre las 16:30 y las 17:05 horas.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar el baño en playas con bandera roja y no acercarse a escolleras o zonas donde el oleaje rompa con fuerza, dado que la mar de fondo puede generar golpes de mar imprevistos.