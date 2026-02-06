Alerta en las costas de Canarias: olas de 5 metros y avisos de la Aemet en estas zonas

La situación meteorológica en Canarias se complica. A la alerta declarada por el Gobierno autonómico se suman los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes.
El Archipiélago se enfrenta a un episodio de fenómenos costeros adversos que pondrá en jaque la seguridad en el litoral, con olas que pueden alcanzar los 5 metros de altura.
El mapa de los avisos de la Aemet por islas
La Aemet ha zonificado el riesgo, estableciendo una probabilidad de peligro superior al 70% en la mayoría de las áreas afectadas. El mar combinado del noroeste será el principal protagonista, afectando especialmente a las siguientes zonas:
- La Palma: Aviso activo en todo el litoral (este y oeste) hasta el final del viernes.
- Tenerife: El riesgo se concentra en el norte y el área metropolitana, con condiciones críticas durante toda la jornada.
- El Hierro: Toda la isla permanece bajo aviso amarillo por mar de fondo.
- Fuerteventura y Lanzarote: Ambas islas mantienen el aviso por oleaje de 4 a 5 metros en sus costas norte y oeste.
- Gran Canaria: Aviso activo en la vertiente norte, con olas de hasta 4 metros.
Zonas críticas
El fenómeno se caracteriza por un periodo de oleaje largo (más de 12 segundos), lo que significa que la energía del mar al romper en la costa será considerablemente mayor.
Las autoridades insisten en que las fachadas norte y oeste serán las más castigadas, mientras que el este y sur de las islas montañosas presentarán un escenario algo más aliviado, aunque no exento de riesgo.
Riesgo extremo de inundación
Uno de los factores que más preocupa a los expertos es la coincidencia del fuerte oleaje con coeficientes de marea altos. El riesgo de que el agua salte a paseos marítimos y avenidas es máximo en los siguientes horarios de pleamar:
- Viernes: De 03:30 a 04:10 h y de 15:55 a 16:30 h.
- Sábado: De 04:10 a 04:45 h y de 16:30 a 17:05 h.
Bajada de temperaturas y lluvias
Además del temporal marítimo, la Aemet prevé para este viernes un descenso moderado de las temperaturas en cumbres. Los cielos estarán nubosos al norte con lluvias débiles, mientras que en el resto de las islas predominarán los intervalos.
El viento soplará del noroeste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas y rachas muy fuertes en las cumbres de Tenerife.
Ante este giro radical del tiempo, se recomienda a la población no acercarse a escolleras ni muelles y evitar cualquier actividad náutica hasta que la situación amaine.