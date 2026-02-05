Canarias pasa a estar en alerta: olas de 5 metros y puntos críticos en las próximas horas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación pasando a alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma.
Esta decisión, tomada en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), responde al empeoramiento de las condiciones del mar, que se prevé alcancen su punto crítico en las próximas horas.
Olas de 5 metros y zonas más afectadas
El archipiélago se enfrenta a una situación de mar combinada del noroeste con oleaje que podrá alcanzar los 4 – 5 metros de altura. Según el aviso oficial, las costas más castigadas serán aquellas con orientación norte y oeste.
Por el contrario, las zonas con menor exposición serán las fachadas este de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como el sureste de La Palma, donde el oleaje será menos significativo.
El periodo de oleaje será largo (más de 12 segundos) y coincidirá con coeficientes de marea altos de hasta 78 durante el jueves y viernes.
Calendario de pleamares: momentos de riesgo extremo
Las autoridades piden extremar la precaución durante los horarios de marea llena, ya que el riesgo de inundación y golpes de mar en paseos marítimos aumenta considerablemente:
- Jueves 5 de febrero: Entre las 15:25 y las 15:55 h.
- Viernes 6 de febrero: De 03:30 a 04:10 h y de 15:55 a 16:30 h.
- Sábado 7 de febrero: De 04:10 a 04:45 h y de 16:30 a 17:05 h.
Recomendaciones ante la alerta
Ante la activación de la situación de alerta, Emergencias recomienda seguir estos consejos de seguridad:
- No situarse en muelles o espigones: Evite tomar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.
- Prohibición de baño: No se bañe en playas con bandera roja o zonas con fuerte resaca.
- Asegurar viviendas: Proteja los accesos ante la posible invasión del agua del mar en primera línea.
- Seguridad náutica: Asegure el amarre de embarcaciones en lugares resguardados y evite deportes náuticos.
- En caso de caída al agua: No nade contracorriente; déjese llevar hasta que la corriente pierda intensidad y pida auxilio.
Los municipios ya han sido instruidos para balizar zonas inundables, controlar accesos a paseos marítimos y, si fuera necesario, proceder al desalojo de playas y cortar el tráfico en vías cercanas al litoral.
Para cualquier emergencia, llamar inmediatamente al 1-1-2.