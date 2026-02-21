Los médicos de Canarias reclaman al SCS compromiso en los traslados y las guardias

La última jornada de huelga convocada en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento del 71% en las Islas, según el sindicato CESM, mientras que la Consejería de Sanidad la rebajó al 17,48% de los profesional, en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.
De los 7.137 efectivos convocados a la huelga este viernes, estaban afectados por esta convocatoria 4.433, de los que 775 la secundaron, según el SCS. Del seguimiento por áreas de salud en Tenerife el seguimiento fue de 371 de los 2.129, es decir, del 17,43%, mientras que en La Palma el seguimiento fue del 6,52%, puesto que acudieron a la huelga nueve de los 138 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.
CESM Canarias lamenta la falta de sensibilidad ante la demanda del estatuto propio y el “nulo compromiso” de cumplimiento de los acuerdos de la huelga de 2023.
Por ello, además de las demandas a nivel nacional, hay otras “irrenunciables” como la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores regiones para todas las categorías, un traslado abierto y permanente y una mejora salarial de las horas de guardia.