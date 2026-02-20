Vandalizan con mensajes racistas el viral grafiti que el tinerfeño Alberto León dedicó a Bad Bunny en Barcelona

El mural de Bad Bunny que el artista Alberto León pintó en el centro de Barcelona con el objetivo de lanzar un mensaje de paz y convivencia entre culturas ha vuelto a ser objeto de vandalismo. En esta ocasión, la obra ha aparecido con pintadas de carácter xenófobo en las que podía leerse: “Fuera sudacas de España y USA”.
Se trata de la segunda vez que la intervención artística sufre daños, aunque ya ha sido restaurada. Aun así, el mural presenta ahora múltiples desperfectos, con restos de pintura añadida en distintas zonas, tal y como ha señalado en Instagram el creador de contenido Barcelona.lives.
La obra representa al artista puertorriqueño de la mano de un menor detenido en Mineápolis por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ambos vestidos de blanco. El cantante sostiene un balón de fútbol americano en el que figura el lema “Together we are America” (Juntos somos América). A su lado aparece el presidente estadounidense, Donald Trump, vestido de negro, en contraste con los tonos claros que simbolizan la paz, observando la escena con gesto de desaprobación.
En declaraciones a EFE, el propio Alberto León explicó que su intención era trasladar el mensaje que Bad Bunny lanzó durante su actuación en la Super Bowl, “lo único más poderoso que el miedo es el amor”, como una reivindicación frente a las políticas migratorias impulsadas por el dirigente republicano.