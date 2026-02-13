El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle arranca con un ojo en el cielo: aviso amarillo por fuertes rachas de viento

Canarias encara este viernes, 13 de febrero de 2026, una jornada marcada por el viento y el mal estado del mar, justo cuando Santa Cruz de Tenerife celebra la esperada Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el primer gran día de fiesta en las calles de la capital tinerfeña.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por viento en varias Islas, mientras que el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, a través de la Dirección General de Emergencias.
Las previsiones obligan a mirar al cielo y al mar en una jornada en la que miles de personas tienen previsto salir a la calle para disfrutar del inicio del Carnaval.
Avisos de la Aemet por viento este viernes en Canarias
Según los datos actualizados por la Aemet para hoy, viernes 13 de febrero, se esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, con avisos activos de nivel amarillo (riesgo) en distintos puntos del Archipiélago.
Las zonas afectadas son:
- La Gomera: rachas de hasta 80 km/h desde las 09:00 horas
- El Hierro: rachas de hasta 70 km/h desde las 09:00 horas
- Cumbres de Gran Canaria: rachas de hasta 80 km/h desde las 12:00 horas
- Este, sur y oeste de Gran Canaria: hasta 70 km/h desde las 12:00 horas
- Este y oeste de La Palma: hasta 70 km/h desde las 12:00 horas
- Norte de Tenerife: hasta 70 km/h desde las 12:00 horas
- Área metropolitana de Tenerife: hasta 80 km/h desde las 12:00 horas
- Este, sur y oeste de Tenerife: hasta 70 km/h desde las 12:00 horas
El viento soplará del norte y nordeste, afectando especialmente a zonas altas, vertientes este-sureste y oeste-noroeste, así como a medianías de municipios como El Rosario o Candelaria, en Tenerife.
Prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago
De forma paralela, el Gobierno autonómico ha activado la prealerta por fenómenos costeros en Canarias, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Esta medida afecta especialmente a:
- La Gomera
- La Palma
- El Hierro
Las previsiones apuntan a oleaje de mar combinada del noroeste que podría alcanzar entre 3 y 4 metros de altura, con especial incidencia en las costas más expuestas al norte y al oeste.
Además, se espera:
- Periodo de ola largo superior a los 12 segundos
- Coeficiente de mareas de:
- 37 este jueves
- 43 este viernes
- 61 el sábado
Las pleamares previstas son:
- Viernes 13 de febrero: 11:15 y 23:28 horas
- Sábado 14 de febrero: 11:55 horas
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife pendiente del viento
La situación meteorológica coincide con la celebración de la Cabalgata Anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los actos más multitudinarios del programa festivo.
La previsión de rachas fuertes en el área metropolitana durante la tarde podría condicionar:
- El desarrollo del desfile
- La colocación de escenarios y estructuras
- La seguridad en zonas con elementos decorativos o cartelería
Desde la Dirección General de Emergencias se recomienda seguir los consejos de autoprotección, evitar acercarse a la costa en momentos de fuerte oleaje y extremar la precaución ante posibles caídas de objetos o ramas en áreas urbanas.