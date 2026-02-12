el tiempo

La Aemet endurece los avisos para el primer fin de semana de Carnaval en la calle de Santa Cruz de Tenerife

El organismo amplía y actualiza los avisos para el viernes y sábado, afectando de lleno al área metropolitana de Tenerife en pleno arranque de la fiesta chicharrera
La Aemet endurece los avisos para este primer fin de semana de fiesta en la calle. Foto de archivo de una noche de Carnaval en Santa Cruz
La Aemet endurece los avisos para este primer fin de semana de fiesta en la calle. Foto de archivo de I Love The World de una noche de Carnaval en Santa Cruz
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El inicio del Carnaval en la calle de Santa Cruz de Tenerife no lo tendrá fácil. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado y ampliado sus avisos amarillos por fenómenos meteorológicos adversos.

El viento será el gran protagonista del primer fin de semana de celebraciones. Las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en puntos clave de la Isla, coincidiendo con los eventos multitudinarios en la capital.

  1. Canarias activa la prealerta por olas 'largas' de hasta 4 metros en tres islasCanarias activa la prealerta por olas ‘largas’ de hasta 4 metros en tres islas
  2. El Carnaval en la calle comienza en Santa Cruz marcado por la inestabilidad meteorológica. Fran PalleroEl Gobierno activa una nueva prealerta por vientos de 80 km/h en pleno arranque del Carnaval de Santa Cruz

Viernes 13: El viento arrecia en el área metropolitana

A partir de las 12:00 horas del viernes, el aviso amarillo se activará en Tenerife con especial intensidad. En el área metropolitana, así como en las zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria, se esperan rachas máximas de 80 km/h. En el resto de la isla (norte, este, sur y oeste), las rachas alcanzarán los 70 km/h.

En otras islas, la situación será igualmente complicada:

  • La Gomera: Aviso activo desde las 09:00 horas por rachas de 80 km/h, afectando especialmente a zonas altas y vertientes este y noroeste.
  • Gran Canaria: Rachas de 80 km/h en cumbres y la cuenca de Tejeda a partir de mediodía.
  • El Hierro y La Palma: Avisos por rachas de 70 km/h.

Sábado 14: Un sábado de Carnaval bajo aviso

La situación no dará tregua durante la jornada del sábado. La Aemet mantiene el aviso por rachas de 70 km/h en las vertientes este, sur y oeste de Tenerife, afectando también al extremo noroeste.

Por su parte, en La Gomera y en las cumbres de Gran Canaria, el viento podría intensificarse localmente hasta los 90 km/h en zonas altas.

Además, el sábado se sumarán al aviso Lanzarote y Fuerteventura, con vientos del nordeste de 70 km/h que se intensificarán a últimas horas del día.

Riesgo también en el mar

El riesgo no se limita a tierra firme. Para la tarde del viernes (18:00 horas) y durante todo el sábado, se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros en el sureste de Tenerife y oeste y sureste de Gran Canaria.

Se espera viento del noreste con fuerza 7 (de 50 a 61 km/h), lo que complicará el estado del mar en las zonas costeras.

2 prealertas activas

Ante esta actualización de la Aemet, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene vigentes las siguientes situaciones:

  1. Prealerta por viento: Activa en todas las islas a partir de las 08:00 horas de este viernes 13 de febrero.
  2. Prealerta por fenómenos costeros: Ya en vigor desde este jueves en todo el archipiélago, con especial atención a La Gomera, La Palma y El Hierro, donde el oleaje puede alcanzar los 4 metros.

Se recomienda especial atención a las pleamares previstas para el viernes (11:15 y 23:28 horas) y el sábado (11:55 horas), ya que el coeficiente de mareas subirá hasta 61, aumentando el riesgo de inundaciones en paseos marítimos.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas