El Gobierno activa una nueva prealerta por vientos de 80 km/h en pleno arranque del Carnaval de Santa Cruz

El arranque del Carnaval en la calle de Santa Cruz de Tenerife se verá marcado por una meteorología adversa. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por viento en todas las islas a partir de las 08:00 horas de mañana viernes, 13 de febrero.
Esta medida se suma a la prealerta por fenómenos costeros que ya está vigente desde hoy, jueves, en la provincia occidental.
Según la información facilitada por la Aemet, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en puntos críticos como el área metropolitana de Tenerife, afectando especialmente a zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria.
Este fenómeno coincide con los primeros actos multitudinarios de la fiesta chicharrera, lo que obligará a extremar las precauciones.
El viento, isla por isla
El aviso se extiende por todo el archipiélago con diferentes intensidades:
- Tenerife y Gran Canaria: Rachas de hasta 80 km/h en el área metropolitana, cumbres y la cuenca de Tejeda. En el resto de vertientes de ambas islas, las rachas serán de 70 km/h.
- La Gomera: Máximas de 80 km/h en zonas altas y vertientes este y noroeste.
- La Palma y El Hierro: Rachas de hasta 70 km/h.
- Lanzarote y Fuerteventura: Vientos de 70 km/h que se intensificarán a últimas horas del sábado, 14 de febrero.
Prealerta en la costa y precaución con las mareas
De forma paralela, la situación del mar empeora sensiblemente. La prealerta por fenómenos costeros afecta especialmente a La Palma, La Gomera y El Hierro, con mar combinada del noroeste y olas de entre 3 y 4 metros.
Los expertos advierten de un periodo de oleaje largo (superior a 12 segundos), lo que aumenta la energía de las olas. Además, el aumento del coeficiente de mareas (que pasará de 37 hoy a 61 el sábado) incrementa el riesgo de rebase en paseos marítimos y muelles durante las pleamares. Los horarios críticos de pleamar para los próximos días serán:
- Viernes 13: 11:15 y 23:28 horas.
- Sábado 14: 11:55 horas.
La coincidencia de este mal tiempo con el primer gran fin de semana del Carnaval obliga a las autoridades a recomendar especial prudencia tanto en los desplazamientos por carretera como en el disfrute de las zonas costeras y los espacios abiertos de la capital tinerfeña.