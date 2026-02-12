el tiempo

Canarias activa la prealerta por olas ‘largas’ de hasta 4 metros en tres islas

El Gobierno de Canarias activa el aviso ante un fuerte episodio de mar de fondo que golpeará con fuerza el norte y oeste de La Palma, El Hierro y La Gomera durante las pleamares
La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, se basa en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Fran Pallero
El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en varias Islas del Archipiélago desde las 10.00 horas de este jueves, 12 de febrero, ante el empeoramiento del estado del mar.

La decisión, adoptada por la Dirección General de Emergencias, se basa en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y se enmarca en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Además, la Aemet ha activado avisos amarillos por fenómenos costeros y viento, reforzando la advertencia ante el episodio de mala mar previsto para las próximas horas.

Islas afectadas

La prealerta afecta a:

  • La Gomera
  • La Palma
  • El Hierro

En estas Islas se espera mar combinada del noroeste con olas que podrán alcanzar entre 3 y 4 metros, especialmente en las costas más expuestas al norte y al oeste.

Dónde impactará con más fuerza

El oleaje será más significativo en las zonas abiertas al norte y oeste, mientras que las costas orientadas al este de El Hierro y La Gomera, así como el sureste de La Palma, quedarán más resguardadas y registrarán menor intensidad.

El episodio viene acompañado de periodo de oleaje largo, superior a 12 segundos, lo que aumenta la energía de las olas y el riesgo en zonas costeras.

Atención a las pleamares

A este escenario se suma el coeficiente de mareas, que será de 37 este jueves y 43 el viernes, aumentando hasta 61 el sábado.

Los horarios de pleamar serán:

  • Jueves 12: 10:18 y 22:40 horas
  • Viernes 13: 11:15 y 23:28 horas
  • Sábado 14: 11:55 horas

La coincidencia de mar de fondo con pleamar puede incrementar el riesgo en paseos marítimos, muelles y zonas de baño.

