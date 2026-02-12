Calma antes del giro: el tiempo en Canarias cambia este viernes con rachas de viento muy fuertes

La previsión del tiempo en Canarias para este jueves 12 de febrero de 2026 llega sin sobresaltos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan fenómenos meteorológicos significativos y las temperaturas se mantienen estables en todo el Archipiélago.
Para el viernes 13, el escenario cambia ligeramente: el viento del norte ganará protagonismo en varias Islas y podría dejar rachas fuertes en zonas altas y vertientes expuestas. De hecho, la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria se encuentran en aviso amarillo por este fenómeno adverso.
Jueves 12 de febrero: estabilidad y amplios claros
La Aemet en Canarias prevé este jueves intervalos nubosos en el norte y este de las Islas montañosas por debajo de los 600-800 metros, así como en Lanzarote y Fuerteventura. No obstante, los cielos tenderán a abrirse durante las horas centrales del día.
En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas en Canarias registran pocos cambios:
- Las Palmas de Gran Canaria: entre 17 y 22 grados
- Santa Cruz de Tenerife: entre 18 y 24 grados
El viento soplará del nordeste flojo a moderado, girando a noroeste al final del día.
No hay avisos meteorológicos activos.
Viernes 13 de febrero: más viento y posible descenso térmico en costas
La situación será algo más movida el viernes. La Aemet señala probables rachas de componente norte en zonas altas y en vertientes este y noroeste de las Islas de mayor relieve, especialmente durante la segunda mitad del día.
Se esperan intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las Islas montañosas en las horas centrales, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en costas, mientras que en el interior se mantendrán moderadas.
En las capitales:
- Las Palmas de Gran Canaria: 17ºC / 22ºC
- Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 23ºC
El viento moderado del norte podrá intensificarse por la tarde, con probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas.