Luz verde a 263 nuevas viviendas sociales en Santa Cruz de Tenerife: ¿Dónde se van a construir?

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias han formalizado hoy un convenio interadministrativo para la construcción de 263 nuevas viviendas protegidas en el municipio.
La actuación supone una inversión pública de 41,7 millones de euros, destinados específicamente a ampliar el parque de inmuebles para alquiler social.
El acuerdo asegura la viabilidad económica de dos promociones clave: 37 viviendas en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas. Este paso administrativo permite completar la financiación pendiente de 25 millones de euros necesaria para la ejecución íntegra de los proyectos.
Desglose de la financiación y suelo
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sido el encargado de aportar el suelo municipal y asumir los costes de urbanización. Por su parte, la financiación de la obra se distribuye de la siguiente manera:
- Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI): 19 millones de euros en varias anualidades (que se suman a 16,7 millones aportados previamente).
- Cabildo de Tenerife: Una aportación directa de 6 millones de euros.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, detalló que esta inversión se suma a los programas de rehabilitación energética de 800 inmuebles y a la regeneración urbana de otras 1.568 viviendas, elevando a 115 millones de euros el gasto total actual en materia de vivienda pública en la capital.
Gestión directa y alquiler social
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que el modelo elegido garantiza que los inmuebles permanezcan bajo titularidad pública de forma permanente. Según el convenio, las viviendas serán gestionadas directamente por la Administración y se adjudicarán exclusivamente en régimen de alquiler social, con el objetivo de que las familias no destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la renta.
Por su parte, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, confirmó que el acuerdo cierra la programación plurianual necesaria para que las obras de Cuevas Blancas puedan desarrollarse sin interrupciones presupuestarias.
Compromiso del Cabildo y el Ayuntamiento
A pesar de no tener competencias directas en la materia, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó la importancia de la aportación insular para desbloquear el acceso a una vivienda digna en Tenerife. En la misma línea, la concejala de Viviendas de Santa Cruz, Belén Mesa, insistió en que la colaboración interadministrativa es la única vía para responder a la demanda residencial de la ciudadanía.
Actualmente, el Gobierno de Canarias mantiene en la isla de Tenerife más de 1.000 viviendas públicas en diferentes fases, que incluyen 700 en construcción y 300 en fase de planificación.