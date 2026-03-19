Moisés Sánchez, director del 112 Canarias, sobre la borrasca Therese: : "El escenario cambiará bastante en las próximas horas"

La borrasca Therese ha comenzado a dejar sus primeras consecuencias en el archipiélago. Según el balance ofrecido por el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, el Centro Coordinador ha gestionado un total de 96 incidencias hasta primeras horas de este jueves, la mayoría localizadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y, de forma específica, en la isla de Tenerife.
Según ha informado en Buenos días Canarias de Televisión Canaria, los problemas principales registrados hasta el momento están asociados a las fuertes rachas de viento.
Las llamadas de los ciudadanos han alertado sobre fallos en el tendido eléctrico, averías en las redes de telefonía, mobiliario urbano desplazado hacia aceras y calzadas, así como desprendimientos de piedras.
Incidentes destacados en carretera
Uno de los sucesos más relevantes tuvo lugar en la tarde de ayer en la TF-5, a la altura de Los Rodeos. La caída de una farola sobre la vía ocasionó daños importantes en un vehículo. A pesar de la gravedad del impacto, no se registraron daños personales, aunque el incidente provocó retenciones kilométricas en sentido norte.
Moisés Sánchez ha precisado en la televisión autonómica que, aunque la noche ha sido de “tránsito”, los servicios de emergencia no bajan la guardia. A primera hora de este jueves han entrado en vigor los avisos por precipitaciones, que se suman a los riesgos ya activos por fenómenos costeros y viento.
Un fenómeno de larga duración
Desde el 112 se advierte de que la peligrosidad de la borrasca Therese no reside solo en su impacto directo, sino en su durabilidad. Mientras que lo habitual en Canarias es que estos frentes atraviesen las islas en 48 horas, en esta ocasión se prevé que los fenómenos meteorológicos se encadenen durante cuatro días y medio, aproximadamente, tal y como ha explicado el experto.
“El escenario cambiará bastante en las próximas horas”, ha señalado el director del 112, haciendo hincapié en que el acumulado de fenómenos, entre los que se esperan tormentas, aumenta el riesgo de escorrentías e inundaciones.
Llamada a la prudencia
Ante la previsión de un empeoramiento del tiempo, las autoridades han reforzado tanto la atención telefónica como la gestión de Protección Civil.
Se recuerda a la población la importancia de la autoprotección para evitar comprometer la seguridad individual y la del personal de emergencias y rescatadores.
Las recomendaciones oficiales para las próximas horas son estrictas:
- Evitar desplazamientos innecesarios para minimizar la exposición al riesgo.
- Mantenerse alejado de las zonas de cumbre y de las costas debido al mal estado del mar.
- Extremar la precaución ante la posible aparición de tormentas e inundaciones asociadas a las lluvias persistentes.
El dispositivo extraordinario permanece activo para atender las incidencias derivadas del temporal, que se suman a la carga de trabajo habitual de las emergencias ordinarias en las Islas.