Borrasca Therese en Tenerife: desprendimientos y cumbres teñidas de blanco

La borrasca Therese ya se hace sentir con fuerza en las cumbres de Tenerife. Llegan las primeras imágenes de la nieve en el Parque Nacional del Teide, donde se registran espesores de aproximadamente 2 centímetros y temperaturas que se sitúan por debajo de los 0 grados, según ha informado el Cabildo de Tenerife.
La estación meteorológica de la Aemet en Izaña ha registrado la temperatura más baja de todo el país esta madrugada. En concreto, los termómetros llegaron a marcar -4,5 grados a las 1:00 horas. Asimismo, en la zona también se ha dado la racha de viento más fuerte, de 88 kilómetros por hora, a primeras horas de este jueves.
Ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que incluyen viento muy fuerte y visibilidad reducida por la niebla, la Corporación insular mantiene cerradas las principales vías de comunicación con la alta montaña. En concreto, el área de Carreteras procedió desde este miércoles al cierre al tráfico de los accesos por la TF-24 (La Esperanza) y la TF-21 (La Orotava).
Incidencias y estado de las carreteras
A pesar de la intensidad del fenómeno, la noche ha transcurrido con relativa tranquilidad, según ha informado el Cabildo. La única incidencia destacable ha sido un desprendimiento de piedras en la TF-12, el cual ya ha sido retirado por los operarios de conservación de carreteras para restablecer la seguridad en la zona.
El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha subrayado que el cierre de las vías se mantendrá vigente hasta que la evolución de la borrasca permita una circulación segura. “El objetivo principal es proteger a las personas”, señaló Martín, instando a la ciudadanía a evitar cualquier desplazamiento innecesario.
Dispositivo de emergencia y albergues
La institución insular ha activado un despliegue con más de 1.000 personas en situación de alerta, coordinadas a través del Cecopin.
Como medida preventiva ante el riesgo de inundaciones o incidentes derivados del viento, se han habilitado dos albergues temporales:
- Adeje: Capacidad para 60 personas (operativo desde las 09:00 horas).
- Puerto de la Cruz: Capacidad para 10 personas (operativo desde las 10:00 horas).
La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó la importancia de la anticipación ante un episodio que mantiene a la isla bajo aviso naranja. La Aemet prevé que las precipitaciones puedan acumular más de 300 litros por metro cuadrado en ciertos puntos de la geografía tinerfeña hasta el domingo.
Suspensión de clases y teletrabajo
La seguridad ciudadana ha obligado a tomar medidas drásticas en el ámbito educativo y laboral. La Consejería de Educación ha suspendido las clases presenciales, pasando a modalidad telemática, una medida que también ha adoptado la Universidad de La Laguna (ULL).
Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha recomendado formalmente la activación del teletrabajo para servicios no esenciales, tanto en el sector público como en el privado. “Es fundamental restringir la movilidad”, insistió Dávila, recordando que todas las actividades culturales, deportivas —incluida la Tenerife Bluetrail— y de ocio al aire libre quedan suspendidas.
El acceso a la Punta de Teno, senderos, pistas forestales y áreas recreativas está prohibido mientras dure la alerta por fenómenos meteorológicos adversos.