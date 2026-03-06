Se cumplen 6 años del decreto del estado de alarma que dio paso al confinamiento

Fue un 14 de marzo -como hoy, pero en 2020– cuando comparecía con expresión seria Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros para anunciar la declaración del estado de alarma por 15 días prorrogables (como así fue) a causa del “coronavirus”, que así se llamó inicialmente a la Covid-19.
Acto seguido, la población se confinó y el mundo se paró. A partir de entonces, sobresaltos y desgracias no han faltado: desde la erupción en La Palma y la invasión de Ucrania a la DANA de Valencia y la guerra en Irán.
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