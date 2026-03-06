alto voltaje

Se cumplen 6 años del decreto del estado de alarma que dio paso al confinamiento

A partir de entonces, sobresaltos y desgracias no han faltado
Se cumplen 6 años del decreto del estado de alarma que dio paso al confinamiento
Pedro Sánchez declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

Fue un 14 de marzo -como hoy, pero en 2020– cuando comparecía con expresión seria Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros para anunciar la declaración del estado de alarma por 15 días prorrogables (como así fue) a causa del “coronavirus”, que así se llamó inicialmente a la Covid-19.

Acto seguido, la población se confinó y el mundo se paró. A partir de entonces, sobresaltos y desgracias no han faltado: desde la erupción en La Palma y la invasión de Ucrania a la DANA de Valencia y la guerra en Irán.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas