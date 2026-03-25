La Laguna convoca 61 plazas de funcionario: así puedes opositar al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Presidencia y Planificación, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de 61 plazas de funcionariado.
Este proceso selectivo, que combina la promoción interna con el concurso-oposición libre, tiene como objetivo cubrir vacantes generadas principalmente por jubilaciones y reforzar la atención directa a la ciudadanía.
Una convocatoria inédita desde el año 2001
La concejala de Presidencia y Planificación, Carla Cabrera, ha destacado la relevancia técnica de este expediente, señalando que el Consistorio no hacía pública una convocatoria de estas características desde el año 2001.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha subrayado que este incremento de personal permitirá conformar además una lista de reserva para agilizar la cobertura de futuras bajas o sustituciones.
Desde el área de Recursos Humanos se ha avanzado que este es el primer paso de un plan mayor, ya que se trabaja para activar a lo largo de este año procesos similares para otras especialidades, dotando de mayores recursos personales a las distintas áreas de la administración local.
Distribución de las plazas y grupos
El proceso selectivo abarca diferentes niveles administrativos, desde técnicos superiores hasta auxiliares. La distribución de las 61 plazas se desglosa de la siguiente manera:
- Promoción interna: 13 plazas para el Grupo C (subgrupo C1) de administrativos.
- Oposiciones (Funcionarios de carrera):
- 8 plazas de Técnico/a de Administración General (A1).
- 5 plazas de Técnico/a de Gestión (A2).
- 6 plazas de Administrativo/a (C1).
- 29 plazas de Auxiliar Administrativo/a (C2).
Plazos y presentación de solicitudes
Tras la publicación realizada hoy en el BOP, el siguiente paso administrativo será la inserción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será en ese momento cuando se abra oficialmente el plazo para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes y la documentación requerida para concurrir a las oposiciones.
Con esta medida, el Ayuntamiento busca profesionalizar y modernizar la gestión diaria de los servicios municipales, captando nuevos perfiles para los grupos A y C que garanticen la estabilidad de la plantilla a largo plazo.