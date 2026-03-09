Milagro en Tenerife: un coche cae desde 10 metros y se empotra contra la terraza de una casa

Un accidente de tráfico ha dejado este lunes imágenes impactantes en el norte de Tenerife. Minutos antes de las 13:00 horas, un vehículo de alta gama se ha precipitado desde una altura aproximada de diez metros, terminando su caída de forma violenta contra la terraza de una vivienda unifamiliar en el municipio de Santa Úrsula.
El suceso se originó cuando la conductora, una mujer de mediana edad y vecina de la zona, circulaba por la Autopista del Norte (TF-5). Al tomar el desvío hacia la urbanización La Quinta, perdió el control del coche en la rotonda de entrada, lo que provocó que el vehículo se saliera de la calzada y cayera por un fuerte desnivel.
Impacto contra una vivienda habitada
El coche, un modelo de la marca BMW, sufrió daños materiales de extrema gravedad al empotrarse contra la terraza del inmueble. En el momento del impacto, los propietarios de la casa se encontraban en el interior, aunque afortunadamente nadie ocupaba la zona exterior en ese instante, lo que evitó una tragedia aún mayor.
En el interior del turismo viajaban la conductora y un menor de edad. Ambos lograron sobrevivir a la caída, aunque necesitaron asistencia inmediata debido a la magnitud del golpe.
Intervención del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de emergencia y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios atendieron a la mujer por un fuerte traumatismo facial, mientras que el menor también fue valorado por diversas contusiones.
Tras una primera intervención en el lugar de los hechos, ambos heridos fueron evacuados con pronóstico reservado al Hospital Bellevue, en el Puerto de la Cruz. La Policía Local y los servicios de mantenimiento de carreteras trabajaron en la zona para asegurar el perímetro, dada la espectacularidad del accidente y la peligrosidad del desnivel por el que se precipitó el vehículo.