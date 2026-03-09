sucesos

Buscan a Jesús, desaparecido en Tenerife

Solicitan a aquellas personas que dispongan de información que facilite la ubicación y se pongan en contacto
Imagen de Jesús, desaparecido en Tenerife. DA
SOS Desaparecidos ha activado una alerta este lunes para localizar a Jesús G.C., que se encuentra desaparecido en Tenerife, desde el 01 de marzo de 2026.

Jesús tiene 72 años y fue visto por última vez en Candelaria. Según se detalla en el cartel que ha difundido la asociación, el hombre mide 1,80 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo canoso y los ojos marrones.

Desde SOS Desaparecidos instan a aquellas personas que dispongan de información que facilite la ubicación del desaparecido a que se pongan en contacto con el teléfono 868 286 726.

