Un hombre, entre la vida y la muerte, tras el grave accidente en la TF-1

Un hombre ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria tras sufrir un accidente de tráfico y entrar en parada cardiorrespiratoria este sábado en la TF-1, a su paso por el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 10:59 horas, informando de la colisión de un turismo contra la mediana en sentido sur.
De inmediato, se activó un dispositivo de emergencia que incluyó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos de Tenerife y la Guardia Civil.
Maniobras de reanimación
Al llegar al lugar del siniestro, el personal sanitario del SUC comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando revertir la parada y estabilizar al paciente en plena autopista.
Una vez recuperado el pulso, el varón fue evacuado en una ambulancia medicalizada del SUC al centro hospitalario en estado crítico.
Operativo de emergencias en la TF-1
El incidente obligó a una intervención coordinada de los servicios de seguridad y emergencias:
- Consorcio de Bomberos de Tenerife: Aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron en el resto de tareas del operativo.
- Guardia Civil: Se encargó de regular el tráfico, que se vio afectado en sentido Sur, e instruyó las diligencias correspondientes.
- Servicio de mantenimiento de carreteras: Procedió a la limpieza de la vía para restablecer la seguridad en la circulación.
En la intervención también participó una ambulancia de soporte vital básico del SUC apoyando las labores asistenciales.