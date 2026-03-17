Los veranos en España ya no volverán a ser lo mismo para los nostálgicos. La Menorquina ha confirmado una noticia que ha sacudido las redes sociales: el helado Punky abandona el catálogo de forma permanente. Aquel simpático pingüino con cresta, que servía tanto de postre como de juguete improvisado en la playa, deja de fabricarse tras más de dos décadas de éxito ininterrumpido.
La decisión de la compañía no ha sido fácil, pero responde a un cambio de ciclo generacional. En un comunicado que destila cierta tristeza, la empresa explica que las preferencias de los consumidores han evolucionado. Sin embargo, el motivo real detrás del adiós es tan humano como sorprendente: “La timidez ha ganado a las ventas”, señalaba la marca, haciendo referencia a que los adultos, aunque lo recuerdan con cariño, ya no se atreven a pedirlo en la mesa de un restaurante.
Un icono nacido en 1998
La historia de Punky comenzó hace 26 años. En aquel entonces, La Menorquina revolucionó los chiringuitos y bares de las Islas Baleares y el resto de la Península con un formato híbrido. No era solo un helado; era un objeto de deseo infantil. El envase de plástico coleccionable se convirtió en el compañero de juegos de toda una generación que creció en los 90 y los primeros años de la década de los 2000.
El éxito fue rotundo desde su lanzamiento. Su diseño permitía que, tras degustar el helado, el pingüino punk pasara a formar parte de la colección de muñecos de los más pequeños. Hoy, ese diseño es un símbolo generacional que ha inundado plataformas como X (antes Twitter) de mensajes de despedida y anécdotas de veranos pasados bajo el sol.
El mercado dicta sentencia
A pesar de ser trending topic, la nostalgia no ha sido suficiente para salvar al producto. Las nuevas generaciones demandan otros formatos y los adultos, principales compradores con poder adquisitivo, parecen haber dejado atrás el hábito de consumir productos con estética infantil. “Punky nos deja. Alza el vuelo”, concluía el comunicado de la empresa, agradeciendo a los consumidores por tantos veranos compartidos.
Este adiós supone el cierre de un capítulo dorado en la hostelería española. Con la retirada de Punky, se desvanece un ritual que unía a padres e hijos frente a un cartel de helados. A partir de ahora, el pingüino más famoso de los veranos solo vivirá en el recuerdo y en las fotos de álbumes familiares.