El helado de Tenerife que “sabe a infancia”, solo se vende en camiones y no te puedes perder

No hay otro helado en Tenerife que sea más popular. Su mítica musiquita, la posibilidad de solo comprarlo en sus reconocibles camiones y su sabor, su mítico sabor. Los Helados California llevan más de 60 años haciendo las delicias de tinerfeños y visitantes y, curiosamente, destacan por su simpleza.
Existen de tres sabores, fresa, nata y una mezcla de ambos, y la variedad de siropes -el de fresa es el más mítico-, marcan la diferencia.
Ubicado en una nave de la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife, los conductores de los Helados California recorren la ciudad. Aunque nunca faltan en la playa de Las Teresitas, pueden verse tanto por la zona centro como por los barrios capitalinos.
La receta de estos helados es su mayor secreto y lo que los convierte en que sean un imprescindible si se viaja a Tenerife.
El helado asociado a una canción mítica
Varias generaciones de tinerfeños asocian la musiquilla de la famosa canción alemana compuesta en 1937 Lili MarLeen con el sabor de los helados California. Y es que, tal y como indica el tiktoker Iago Martín (@iagomartin__), si no es así, “tienes un problemita”.
Pasan los años y los acordes de la melodía siguen sonando desde el singular camión azul y rojo al que grandes y pequeños acuden para saborear un producto que conserva el sabor de siempre.
Entre ellos se encuentra Iago Martín, quien ha saciado su curiosidad a base de preguntas muy interesantes sobre la historia del mítico camión de los helados en Tenerife.
En lugares tan transitados como el centro de Santa Cruz de Tenerife, su presencia no deja de sorprender a grandes y pequeños. Lleva siendo así unos 62 años. “Siempre hay un camión en la nave, que es de los primeros, y tiene más de un millón de kilómetros”, indica el trabajador.
Los sabores son los de siempre: helado de nata, de fresa o mezclado. “La diferencia se lo das con el sirope que le pongas”, apunta. “Le puedes añadir el sabor que tu quieras: chocolate, dulce de leche, fresa, mango, frambuesa”, añade.
Un soldado alemán
Sobre la canción original de la famosa melodía, indica que “habla sobre un soldado de la Primera Guerra Mundial que se despide de su novia. Un autor rescató sus cartas, las leyó y decidió hacer una canción que se llama Lily MarLeen. Sacamos el jingle de ahí”.
Efectivamente, Lili MarLeen es una famosa canción alemana compuesta en 1937 por Norbert Schultze sobre un poema que un soldado llamado Hans Leip había escrito en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. En la letra se describe la imagen de Lili mientras ambos se despiden bajo la luz de una farola cerca del cuartel.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la canción estrenada en 1939 por Lale Andersen se volvió extremadamente popular y fue traducida a varios idiomas diferentes.