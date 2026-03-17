¿Cuándo empezará a llover en Canarias? La Aemet avisa de chubascos y desplome de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este martes una jornada marcada por la inestabilidad en Canarias. El Archipiélago experimentará un predominio de intervalos nubosos, calima ligera en altura y la probabilidad de lluvias débiles a localmente moderadas, especialmente en las vertientes oeste, noreste y zonas de cumbre.
El escenario meteorológico muestra una tendencia hacia cielos más compactos a partir de la tarde, especialmente en las fachadas occidentales de las islas de mayor relieve. En Tenerife, se esperan precipitaciones dispersas que podrían presentarse en forma de chubasco en el sureste y nordeste durante la segunda mitad del día.
Por su parte, en La Palma, la situación será más intensa con cielos nubosos en cumbres y vertiente oeste, donde los chubascos podrían ganar fuerza por la tarde.
En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, la probabilidad de lluvia es menor, aunque no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en las vertientes este.
Bajada de temperaturas y aviso por heladas
Los termómetros registrarán pocos cambios en las zonas costeras, situándose las máximas en torno a los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, en las zonas de interior y cumbres, se espera un descenso de temperaturas, que será moderado en las máximas de las islas centrales.
Un dato relevante de la jornada es la posibilidad de heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife, afectando principalmente al entorno del Teide.
En el resto de las islas, las mínimas oscilarán entre los 11 grados de El Hierro (Valverde) y los 17 grados de la capital tinerfeña.
Rachas de viento muy fuertes
El viento será uno de los protagonistas del día. Aunque comenzará soplando flojo con brisas terrales, girará a componente oeste y arreciará progresivamente. La Aemet advierte de la posibilidad de rachas localmente muy fuertes en:
- Vertiente sur de Tenerife.
- Vertiente sureste de Gran Canaria.
- Costas del norte de las islas occidentales.
- Zonas de El Paso y medianías del este en La Palma.
En las altas cumbres, el viento del oeste será moderado con intervalos de fuerte al cierre del día, cuando podrían registrarse las rachas más intensas.
Oleaje y calima
La calima ligera en altura se mantendrá presente hasta el mediodía, remitiendo de oeste a este a lo largo de la tarde.
En cuanto a las condiciones marítimas, se espera viento variable de fuerza 2 a 3 en las islas más occidentales y del noreste de 2 a 4 en el resto. Habrá marejadilla o marejada con mar de fondo del norte o noroeste de hasta 2 metros de altura.