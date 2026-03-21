borrasca therese

Los aeropuertos canarios registran este sábado seis cancelaciones por la borrasca Therese

El temporal, a su paso por las islas, ha dejado fuertes vientos, lluvias y oleaje
Los aeropuertos canarios registran este sábado seis cancelaciones por la borrasca Therese
Aeropuerto de Tenerife Norte, en una imagen de archivo. / Fran Pallero
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Los aeropuertos de Canarias registran durante la mañana de este sábado seis cancelaciones debido a los efectos de la borrasca Therese en su paso por las islas, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Según informa Aena, ante fenómenos meteorológicos adversos en el Aeropuerto de La Palma, se han registrado tres cancelaciones de vuelos procedentes de Tenerife Norte, más otra cancelación procedente de Gran Canaria.

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En el Aeropuerto de El Hierro, por su parte, se han cancelado dos vuelos con origen en Tenerife Norte.

En la jornada de este viernes, los aeropuertos canarios llegaron a registrar hasta 25 cancelaciones y cinco desvíos ante el impacto que en diversos puntos del archipiélago ha tenido la borrasca ‘Therese’.

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