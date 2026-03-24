Tenerife se blinda ante las inclemencias del tiempo. El Cabildo de Tenerife ha tomado la decisión de actualizar el Plan de Emergencias Insular (PEIN), declarando de forma inmediata la situación de alerta máxima en el área metropolitana. El resto de la isla permanece en situación de alerta ante la peligrosidad de la borrasca ‘Therese’, que ha mostrado un comportamiento mucho más agresivo de lo previsto inicialmente.
La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha comparecido para explicar que este giro radical en la meteorología obliga a extremar las precauciones. “Estamos ante una situación cambiante, con una borrasca inestable que descarga lluvias intensas en periodos de tiempo muy cortos”, señaló la mandataria. El objetivo es claro: anticipación y protección ciudadana.
Alerta máxima en Tenerife: evacuación en el Teide y barrancos bajo lupa
Uno de los puntos críticos de esta jornada ha sido la evacuación del Parque Nacional del Teide. Ante el riesgo de quedar atrapados por la nieve o desprendimientos, el Cabildo ha procedido al desalojo de la zona. Paralelamente, los servicios de emergencia mantienen una vigilancia constante y en tiempo real sobre tres cauces fundamentales: el barranco de Santos, el barranco del Hierro y el Bufadero.
Aunque de momento no se han registrado desbordamientos, el caudal de estos barrancos ha crecido de forma exponencial. Estos puntos, catalogados como zonas de riesgo inundable, son la mayor preocupación para el área metropolitana, donde los acumulados ya han alcanzado los 60 litros por metro cuadrado.
Carreteras cortadas y restricciones totales
La AEMET mantiene activo el aviso naranja, advirtiendo que las precipitaciones pueden seguir descargando con fuerza. Ante este escenario, se ha procedido al cierre de las principales arterias de montaña y zonas de costa:
- Cierre total de los accesos al Teide por la TF-21, TF-24 y TF-38.
- Clausura de la carretera de Punta de Teno (TF-445).
- Prohibición de acceso a senderos, pistas forestales y áreas recreativas.
- Suspensión de todos los actos culturales y deportivos previstos para hoy.
Llamamiento a la prudencia ciudadana
Por su parte, el jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, ha insistido en que el carácter errático de la borrasca ‘Therese’ no permite bajar la guardia. “Lluvias muy localizadas pueden generar problemas graves en núcleos urbanos en cuestión de minutos”, advirtió. Desde el Cecopin, se realiza un seguimiento minuto a minuto para coordinar los recursos de emergencia.
El Cabildo ha instado a los ayuntamientos a activar sus Planes de Emergencia Municipales (PEMU) y ha pedido a los tinerfeños evitar cualquier desplazamiento innecesario. La recomendación es tajante: alejarse de los cauces de los barrancos y de las zonas de costa mientras dure este episodio de tiempo severo.