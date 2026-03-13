Denuncian 'amenazas' para el Paisaje Protegido de la Rambla de Castro

Drago Canarias denuncia que el Plan General de Ordenación (PGO) de Los Realejos, recientemente aprobado, incluye dos parcelas de uso turístico de 5.033 y 64.525 metros cuadrados muy próximas al Paisaje Protegido de la Rambla de Castro.
Para Drago Canarias en Los Realejos, la clasificación de uso turístico de ambas parcelas supone una amenaza para la Rambla de Castro, ya que los espacios protegidos “no funcionan como compartimentos aislados en un mapa; su conservación también depende de cómo se gestionan sus bordes”.
Por ello, considera “especialmente preocupante” el posible desarrollo turístico en la parcela de 5.033 metros cuadrados, que se encuentra ubicada en la zona del litoral y para la que hay planificadas 83 nuevas plazas alojativas turísticas. De hecho, según recoge el propio PGO, la edificabilidad prevista permitiría la construcción de un hotel con una presencia relevante en el entorno. En palabras del portavoz de Drago Canarias en Los Realejos, Javier Álvarez, “estamos ante un posible nuevo pelotazo turístico en la zona norte de Tenerife”.
Por otro lado, el PGO recoge para ambas parcelas la necesidad de reducir el impacto paisajístico y adecuarlas al Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Tenerife y a la ordenación de Costas. Sin embargo, para Álvarez, “estas consideraciones se formulan de manera muy genérica y dejan la puerta abierta a interpretaciones flexibles, que pueden acabar permitiendo desarrollos turísticos con un impacto visual importante en un entorno especialmente sensible”.