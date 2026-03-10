El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una partida económica crucial para el inicio del próximo curso. A propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se ha aprobado la transferencia de 58,6 millones de euros destinados a las comunidades autónomas para ayudas en la adquisición de libros de texto.
El reparto: ¿Cuánto dinero llega a Canarias?
La distribución de estos fondos no es aleatoria; se calcula combinando la tasa de riesgo de pobreza con el número de alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos. En este escenario, Canarias recibirá 2,8 millones de euros para financiar no solo los libros tradicionales, sino también material didáctico en formato digital.
La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha destacado en rueda de prensa que esta partida es similar a la del ejercicio anterior, pero supone un incremento de 10 millones de euros respecto al presupuesto de 2018. El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar que “ningún alumno vea limitado su aprendizaje por motivos económicos”.
Equidad en el sistema educativo
Este programa está diseñado específicamente para apoyar a las familias con menos recursos y reforzar la equidad del sistema. Las ayudas cubren enseñanzas no universitarias en centros públicos y concertados. Tras esta autorización inicial, la distribución definitiva se acordará formalmente en la Conferencia Sectorial de Educación.
Ranking de ayudas por Comunidades
El reparto sitúa a las islas en la zona media-alta de la tabla nacional por inversión:
- Andalucía: 16,3 millones.
- Comunidad Valenciana: 9,1 millones.
- Cataluña: 7,3 millones.
- Madrid: 5,3 millones.
- Canarias: 2,8 millones.
Este esfuerzo inversor busca paliar el gasto que supone para las familias la compra de material escolar, un alivio necesario que llega tras la aprobación oficial en el Consejo de Ministros de este 10 de marzo de 2026.