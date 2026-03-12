sociedad

Es oficial: el BAM Relámpago activa la operación de seguridad marítima en aguas de Canarias

El Buque de Acción Marítima, con base en Las Palmas de Gran Canaria, realizará labores de protección y control de la soberanía nacional durante toda la semana
El buque de acción marítima 'Relámpago' (P-43) durante su despliegue en aguas de soberanía española en el archipiélago canario
El Ministerio de Defensa ha activado un dispositivo especial de vigilancia en el Atlántico. El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Relámpago’ se ha hecho a la mar desde el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria para liderar una Operación de Seguridad Marítima (MSO) que blindará las aguas del archipiélago durante toda esta semana.

Esta misión estratégica se integra en las denominadas operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD). Según confirman fuentes oficiales, el despliegue se desarrolla bajo el control operativo del Mando de Operaciones (CMOPS), a través del Mando Operativo Marítimo (MOM), garantizando una respuesta ágil ante cualquier incidencia en la zona.

Vigilancia y libertad de navegación

El objetivo del ‘Relámpago’ es claro: garantizar la seguridad de los espacios de interés nacional. Durante los próximos días, el buque intensificará el conocimiento del entorno marítimo y cooperará activamente en la libertad de navegación en diversas áreas estratégicas de las Islas Canarias.

Este tipo de misiones son fundamentales para el control de la soberanía en un punto geográfico tan sensible como el archipiélago. La presencia del BAM busca no solo vigilar, sino también actuar como un elemento de disuasión frente a posibles amenazas o actividades ilícitas en aguas españolas.

Un baluarte de la Fuerza de Acción Marítima

El BAM ‘Relámpago’, una de las unidades más modernas y versátiles de la Armada, forma parte de la Fuerza de Acción Marítima (FAM). Estos buques están diseñados específicamente para la protección de los intereses marítimos nacionales y la contribución de la Acción del Estado en la Mar.

Con su base permanente en el Arsenal de Las Palmas, el ‘Relámpago’ es un vecino habitual de nuestras costas, pero sus misiones de esta semana refuerzan el compromiso de Defensa con la estabilidad y la protección del archipiélago.

