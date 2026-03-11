El imponente ‘coloso’ submarino que asombra en Tenerife: así es el Siem Barracuda, capaz de levantar 250 toneladas

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife suma una nueva e imponente silueta a su línea de atraque. Se trata del Siem Barracuda, un buque de apoyo a la construcción submarina y suministro de alto rendimiento que llegó a la capital tinerfeña el pasado 7 de marzo.
El navío llega a la Isla tras haber realizado una parada previa en el puerto de Las Palmas, consolidando su presencia en aguas canarias.
Construido entre los años 2013 y 2014, el Siem Barracuda es un exponente de la ingeniería naval moderna que navega bajo la bandera de Chipre.
Con una eslora total de 120,8 metros y una manga de 25,9 metros, este gigante multipropósito está diseñado específicamente para afrontar los retos más complejos en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la energía eólica marina.
Potencia y precisión bajo el mar
Lo que hace destacar a este buque de la flota de Siem Offshore no es solo su tamaño, sino su capacidad operativa. Está equipado con una grúa de alta tecnología capaz de realizar elevaciones de hasta 250 toneladas, una característica fundamental para sus tareas de instalación, inspección y mantenimiento en infraestructuras submarinas.
Su diseño, denominado “limpio”, no es casual. El buque integra maquinaria diésel-eléctrica de última generación, cuyo objetivo principal es maximizar la eficiencia de combustible y reducir el impacto ambiental, sin sacrificar una de sus mayores virtudes: su altísima capacidad de mantenimiento de posición, vital cuando se trabaja en proyectos de ingeniería de alta precisión en alta mar.
Un referente en el sector offshore
El Siem Barracuda es un habitual de los proyectos internacionales más exigentes. Gracias a su versatilidad, es capaz de actuar como buque de suministro y, simultáneamente, como plataforma de construcción en entornos de alta mar.
Su llegada a Santa Cruz de Tenerife pone de relieve la capacidad logística del puerto tinerfeño para albergar buques de servicios especiales con especificaciones técnicas tan avanzadas.
Por el momento, el buque permanece en la capital tras su travesía desde la provincia vecina, captando las miradas de quienes pasean por el frente marítimo debido a su estructura y su imponente equipamiento técnico.