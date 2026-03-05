El buque de las 10 toneladas de cocaína sufre una vía de agua en el puerto de Santa Cruz

La vía de agua detectada esta tarde en el carguero United S, atracado en el dique de Los Llanos del puerto de Tenerife, se encuentra actualmente controlada y será objeto de seguimiento durante los próximos días para ver su evolución y posibles actuaciones al efecto.
Dicha vía fue detectada sobre las 14.00 horas y supuso la activación inmediata del Plan Interior Marítimo (PIM) en su fase 0 o preventiva por parte de la Autoridad Portuaria tinerfeña y, por parte del Capitanía Marítima, también del Plan Nacional Marítimo al estar implicado el propio buque.
Al lugar de los hechos se desplazó personal de ambas entidades, así como buzos de Servicios Submarinos del Atlántico, que fueron los responsables de taponar la vía únicamente por la cara exterior del buque.
Una vez controlada, una cuba de Ecansa se encargará hasta las diez de esta noche de retirar el agua acumulada y trasladarla a las instalaciones de la refinería, dado que es agua de mar mezclada con aceites y restos de combustible que ya no puede devolverse al mar.
El United S es un buque de bandera camerunesa de 80 metros de eslora, 1.920 toneladas y 13 metros de manga, atracado en el puerto capitalino desde el pasado 11 de enero tras ser interceptado por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional al oeste de Canarias con 9.994 kilos de cocaína.