La borrasca ‘racimo’ descarga en Canarias más de 600 litros por metro cuadrado en 5 días

La borrasca Therese ya ha entrado a formar parte de los episodios meteorológicos anómalos que se recordarán durante mucho tiempo en Canarias junto a otros célebres eventos que forman parte de la memoria colectiva de esta tierra, como la riada de Santa Cruz de Tenerife, en 2002, o la tormenta tropical Delta, que afectó al área metropolitana en 2005.
La perturbación se comportó como una borrasca racimo estacionaria que fue descolgando cumulonimbos (nubes tormentosas de desarrollo vertical) a medida que giraba sobre las islas, a veces en sentido de las agujas del reloj y otras en dirección contraria, lo cual añadió incertidumbre en los modelos y dificultó las previsiones de los meteorólogos.
Las cantidades de lluvia asustan. Hasta 100 litros por metro cuadrado se contabilizaron ayer en Valle Gran Rey (La Gomera) en apenas dos horas. Desde que se descolgó en el Atlántico hace una semana, Therese ha descargado acumulados de más de 600 litros en las cumbres de Gran Canaria y más de 500 en Las Cañadas del Teide y en el norte de La Palma, según el portal Meteored.
El martes fue el día más crítico. Las inundaciones, los desbordamientos de barrancos y los desprendimientos sobre las carreteras que sufrió Gran Canaria de madrugada se trasladaron por la noche al norte de Tenerife, lo que llevó a Protección Civil a activar por primera vez –los precedentes eran simulacros– a emitir un Es-Alert a los móviles del área metropolitana y del Norte después de que la Aemet emitiera un aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones torrenciales de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora.
En Tacoronte se llegaron a registrar 102 litros por metro cuadrado en las últimas seis horas del día entre rayos y truenos. También destacaron los 71 litros de Candelaria y los 61 del Puerto de la Cruz. Sobre La Palma también diluvió, especialmente en el Roque de los Muchachos, donde el martes cayó agua como no se recordaba en décadas: hasta 243 litros por metro cuadrado. Ese día también se midieron 119 litros en el municipio palmero de El Paso, 108 en Valleseco (Gran Canaria) y 105 en Teror.
Aunque ayer mejoró la situación, la lluvia siguió cayendo con intensidad. Las estaciones del portal Canaryweather contabilizaron 118 litros en los altos de La Orotava, 76 en Buenavista del Norte y 33 en Vilaflor de Chasna, mientras que en La Palma el Roque de los Muchachos volvió a marcar la máxima (105), seguido de Garafía (86) y La Caldera de Taburiente (76).
En La Gomera, las “inundaciones relámpago”, como definió la actividad tormentosa el director del 112, Moisés Sánchez, se declaró la emergencia, mientras que en El Hierro el municipio donde más paraguas se abrieron fue en La Frontera (35 litros).
Therese se retira hoy de las Islas tras una semana de intensas lluvias. Siete días después, este jueves amaneció sin avisos de la Aemet, que prevé para hoy lluvias débiles en medianías del Norte, temperaturas sin cambios y vientos de norte que soplarán con cierta fuerza en zonas del este y oeste. La primavera comienza, por fin, a abrirse paso una semana después de que lo dictara el almanaque.