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El Gobierno costeará “al menos el 50%” de los daños por la borrasca Therese en Canarias: “A la mayor brevedad”

Ángel Víctor Torres asegura que una vez que estén las cuantificaciones económicas, las partidas se llevarán a Consejo de Ministros
El Gobierno costeará "al menos el 50%" de los daños por la borrasca Therese en Canarias: "A la mayor brevedad"
El Pris, en Tacoronte, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese en Tenerife. Sergio Méndez
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que las ayudas económicas por los daños de la borrasca Therese en Canarias se llevarán a Consejo de Ministros “a la mayor brevedad posible”.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha comentado que, junto al Ministerio de Interior, ya se han dado las indicaciones precisas para que las partidas vayan a la reunión del Gobierno una vez que estén las cuantificaciones económicas de los desperfectos ocasionados por la lluvia.

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“Hay una norma que es que el Gobierno de España, en lo que son las infraestructuras municipales, aporta al menos el 50%, pero vamos a validar todas ellas y hacer el máximo de los esfuerzos para que cuanto antes se recupere la absoluta normalidad en Canarias”, explicó.

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