Confirmado por la Aemet: “Canarias será la zona de España más afectada por la borrasca Therese”

La borrasca Therese, la 19 de la temporada, dejará a partir del miércoles lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en Canarias, que será la zona de España más afectada por el sistema, según ha confirmado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
“Canarias será la zona de España más afectada, con lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo a partir del miércoles 18. Con la borrasca Therese son ya 19 los sistemas nombrados en la temporada 2025-26”, ha señalado el organismo estatal a través de mensajes en su perfil en ‘X’.
“Récord absoluto”
Constituye un “récord absoluto” desde que comenzaron a nombrarse borrascas en la temporada 2017-18. Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24: hubo 17 borrascas.
“Si se acaba el listado de 21 nombres habrá otra lista con cinco nombres más –de la A a la E– consesuados por los países de nombramiento del suroeste (al que pertenece España”, han precisado en declaraciones a Europa Press fuentes de AEMET.
¿Hay avisos en Canarias?
De cara al miércoles, la Aemet ha activado avisos amarillos por viento en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y por fenómenos costeros en La Palma y El Hierro.
Previsión de la Aemet en Canarias para el martes y el miércoles
La Aemet prevé para este martes, 17 de marzo, un día con intervalos nubosos en Canarias, que serán más compactos por la tarde en las vertientes oeste de las Islas montañosas. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en el oeste de las Islas de mayor relieve, aunque podrían aparecer también en la vertiente este de las Islas más orientales y centrales.
La calima ligera tenderá a remitir de oeste a este a lo largo del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios en costas, con ligeros descensos en zonas de interior, mientras que el viento soplará del oeste, aumentando a moderado en las Islas occidentales durante la mañana y por la tarde en las orientales, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes expuestas.
El miércoles, 18 de marzo, la previsión apunta a un empeoramiento del tiempo, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias débiles a moderadas, en ocasiones en forma de chubasco, que podrían ser persistentes en La Palma, especialmente en cumbres y medianías de la vertiente oeste, así como en el nordeste de Tenerife.
En áreas altas, especialmente en el entorno del Teide, las rachas podrían superar los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas apenas variarán, aunque se esperan descensos ligeros a moderados en zonas de interior, sobre todo en las máximas.