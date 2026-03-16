No es una, sino dos: las borrascas ‘Samuel’ y ‘Therese’ traen nieve, olas de 4 metros y un “récord” de tormentas en Canarias

El archipiélago canario inicia este miércoles, 18 de marzo, una fase de profunda inestabilidad meteorológica marcada por el impacto sucesivo de dos sistemas de baja presión: las borrascas Samuel y Therese. Este episodio, calificado por los expertos como “inusual” por sus registros de presión mínima récord para esta latitud en un mes de marzo, pondrá en alerta a las siete islas por un combo de viento, fuerte oleaje y desplome de las temperaturas.
El impacto de ‘Samuel’: Vientos huracanados y nieve
La primera en hacer acto de presencia será la borrasca Samuel, una Borrasca Fría Aislada (BFA) que destaca por su dimensiones poco frecuentes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado los avisos amarillos ante la previsión de rachas que alcanzarán los 80 kilómetros por hora.
El cronograma de los avisos sitúa el inicio de las complicaciones a las 06:00 horas del miércoles en las cumbres y el este de La Palma, así como en el norte de Tenerife. A medida que avance la mañana, las rachas se extenderán al sur de Tenerife y, sobre las 11:00 horas, a las cumbres de Gran Canaria, donde el viento de componente oeste-suroeste soplará con fuerza.
Además del viento, el aire frío en niveles medios de la atmósfera provocará un nuevo descenso de la cota de nieve, que volverá a cuajar en las cumbres del Teide y en los puntos más altos de Gran Canaria.
Temporal marítimo: Olas de hasta 4 metros
La situación en la costa empeorará drásticamente al final de la jornada del miércoles. La Aemet ha advertido de un episodio de mar combinada del noroeste que generará ondas de hasta 4 metros de altura. Los avisos por fenómenos costeros comenzarán a las 19:00 horas en el oeste de La Palma, extendiéndose progresivamente al resto de la isla y a El Hierro antes de la medianoche.
‘Therese’ y el récord histórico de la temporada
Sin apenas tiempo para recuperarse de Samuel, la borrasca Therese tomará el relevo. Según ha confirmado la Aemet a través de sus canales oficiales, Canarias será la zona de España más afectada por este sistema, que traerá consigo lluvias localmente fuertes y tormentas eléctricas.
La aparición de Therese supone un hito en la meteorología española: es la borrasca número 19 de la temporada 2025-2026. Esta cifra representa un “récord absoluto” desde que se instauró el sistema de nombres en 2017, superando las 17 borrascas registradas en la temporada 2023-2024.
Recomendaciones de seguridad
Ante el riesgo de que la borrasca quede “anclada” en el Atlántico, favoreciendo lluvias persistentes durante varios días, las autoridades recomiendan a la población:
- Extremar las precauciones en carreteras ante posibles desprendimientos.
- Evitar el tránsito por barrancos, dado el riesgo de desbordamientos por chubascos fuertes.
- Asegurar puertas y ventanas, y retirar objetos de balcones que puedan ser arrastrados por el viento.