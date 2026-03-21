Borrasca Therese en Canarias: desalojos por el oleaje, desprendimientos, cortes de luz y vuelos afectados

El paso de la borrasca Therese por el Archipiélago obligó al desalojo de vecinos de núcleos cercanos a la costa (en Adeje, El Rosario. El Médano y Los Abrigos) por la pleamar, o la evacuación de personas cerca de varios barrancos, el rescate de dos surfistas en El Médano, cortes en el suministro eléctrico en varias Islas, el más importante afectó a unos 1.000 usuarios en varios municipios del sur y oeste de Tenerife, así como desprendimientos, caída de ramas, de postes y de árboles, el desborde de barrancos, y la afección en el transporte aéreo, con un total de 25 cancelaciones y cinco desvíos, y en las rutas marítimas, donde permanece cerrado el puerto de Agaete.
El Archipiélago se preparaba esta madrugada para un nuevo frente que afectará a las comarcas sur y oeste de las Islas de provincia tinerfeña, a últimas horas de la tarde-noche, y durante la madrugada al resto.
Durante la madrugada del viernes, el paso de la borrasca dejó, hasta las 6.00 horas, más de 300 incidencias gestionadas por el 112, unos 200 se han producido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que un centenar, en la de Las Palmas. La mayoría estaban relacionadas con obstáculos en carreteras por desprendimiento en ladera y caída de arbolado o mobiliario urbano, además de alguna interrupción en el suministro eléctrico, así como achiques de agua.
En Santa Cruz, diversos desprendimientos han afectado a vías del macizo de Anaga, unas 61 incidencias en la capital. Desprendimientos, caídas de rocas en algunas calzadas y pequeños corrimientos de laderas que están generando afectaciones a caminos, accesos y viviendas.
El dispositivo de emergencia atiende a 23 personas sin hogar, que se suman a más de 300 plazas repartidas para atender a este colectivo. Incluso se derivaron ayer a tres personas a La Casa Cuna que fueron rescatadas del barranco de Tahodio debido al aumento de su caudal.
En La Laguna y otros municipios se registraron importantes desperfectos en sus piscinas naturales y de costa. Mientras en El Rosario, además del desalojo de vecinos residentes en la costa, se registró el hundimiento parcial de la calle de acceso a Bocacangrejo y la playa de La Nea.
En El Puertito de Güímar, el oleaje causó daños en la zona del Solárium, arrancando la madera. Por su parte, los equipos de emergencias han tenido que rescatar a surfistas, windsurfistas, bañistas y personas que habían salido con su embarcación.
Con olas de cuatro a cinco metros de altura, se ha cerrado el puerto de Agaete, y la naviera Fred.Olsen ha tenido que desviar todas sus rutas hacia Las Palmas de Gran Canaria.
En Adeje se han desalojado a varios vecinos de El Puertito a causa de la subida del mar a sus casas. Algunos fueron trasladados al albergue habilitado en El Galeón, donde hay acogidas personas de Adeje, Arona, Guía de Isora o Granadilla.
25 las cancelaciones
Por su parte, ayer se registraron en los aeropuertos 25 cancelaciones y cinco desvíos, según informó Aena. Debido a las rachas de viento, en La Palma se han producido hasta 13 cancelaciones con origen en Tenerife Norte, cinco con salida en Gran Canaria, una con origen en Tenerife Sur, y una última operación procedente de Berlín.
Por su parte, en el Aeropuerto de El Hierro se han producido cinco cancelaciones, dos con origen en Tenerife Norte, una con destino a Gran Canaria y otras dos a Tenerife Norte.
Respecto a los desvíos, un vuelo procedente de Milán y con destino a La Palma fue dirigido a Tenerife Sur, y dos vuelos con destino a El Hierro, y procedentes de Tenerife Norte y Gran Canaria, regresaron a origen. Dos vuelos procedentes de Oslo y Londres fueron desviados a Fuerteventura.
200 aislados en Mogán; una mujer rescatada dentro de un barranco
El Archipiélago registró ayer rachas máximas de 123 kilómetros/hora en Las Suertes (Agaete), 122 en Izaña, 119 en Altos de Igualero (La Gomera), 110 en Tejera o 98 en el Aeropuerto de Mazo. Mientras las precipitaciones más importantes se registraron en las cumbres de La Palma, con acumulados superiores a los 120 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos, o 85 l/m2 en El Paso. Vilaflor acumuló 114 litros/m2 y más de 100 en medianías de Gran Canaria. En Gesta última isla, más de 200 personas de dos barrios de Mogán quedaron aisladas después de que se desbordara el barranco de Arguineguín. Mientras los bomberos tuvieron que rescatar a una mujer, agarrada a un árbol para evitar ser arrastrada por un barranco.