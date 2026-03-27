Santa Cruz acoge el Burger Fest Canarias, el mayor festival de hamburguesas del Archipiélago

Santa Cruz de Tenerife acoge este fin la gran final de Burger Fest Canarias, un evento que refuerza el posicionamiento de la capital como uno de los principales polos de actividad gastronómica y cultural del Archipiélago. El Recinto Ferial reunirá durante tres días a algunas de las mejores hamburgueserías de Canarias, junto a propuestas nacionales e internacionales, en un formato abierto, gratuito y pensado para todos los públicos.
Con 50 puestos gastronómicos, zonas especializadas —incluidas opciones sin gluten y veganas— y la presencia destacada, por primera vez en Europa, del reconocido Gotham Burger Social Club de Nueva York, el festival consolida su dimensión internacional y su capacidad de atracción.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado la importancia de acoger un evento de estas características para la ciudad, subrayando que “Burger Fest Canarias sitúa a Santa Cruz en el centro de la actividad gastronómica y cultural del Archipiélago, atrayendo visitantes y generando oportunidades para nuestro tejido económico”. Asimismo, puso en valor que se trate de una cita “abierta, dinámica y pensada para todos los públicos, que contribuye a proyectar una imagen moderna y atractiva de la capital, consolidándola como sede de grandes eventos”.
Más allá de la oferta culinaria, el evento se configura como una experiencia integral de ocio, con más de 50 grifos de cerveza —incluida una destacada representación de cerveza artesanal—, espacios dedicados a vinos canarios y una programación musical continua con artistas y DJs durante todo el fin de semana. La inclusión de una zona infantil refuerza su carácter familiar, mientras que la participación de formaciones como Los Sabandeños subraya la conexión con la identidad cultural del territorio.
Para Santa Cruz, la celebración de este tipo de eventos supone un importante impulso económico, turístico y de dinamización urbana, atrayendo a miles de visitantes y generando actividad en sectores como la restauración, el comercio y los servicios. Iniciativas como Burger Fest Canarias no solo amplían la oferta de ocio de la ciudad, sino que contribuyen a proyectar una imagen moderna, abierta y competitiva, consolidando a la capital tinerfeña como un destino de referencia para grandes citas gastronómicas y culturales en el ámbito regional y nacional.