La gran final de ‘Burger Fest Canarias’ llega a Santa Cruz: más de 50 puestos, cervezas y actuación de Los Sabandeños

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá del 27 al 29 de marzo de 2026 la gran final de Burger Fest Canarias, el mayor festival de hamburguesas del Archipiélago. Durante tres días, el público podrá disfrutar de un evento gastronómico y cultural único que reunirá a algunas de las mejores hamburgueserías de Canarias junto a invitados nacionales e internacionales, en un espacio pensado para todos los públicos y con entrada completamente gratuita.
El festival contará con 50 puestos gastronómicos que ofrecerán una amplia variedad de propuestas culinarias, desde las hamburguesas más innovadoras hasta opciones para todos los estilos de vida, con una zona sin gluten y otra zona vegana. Entre las grandes novedades de esta edición destaca la presencia, por primera vez en Europa y directamente desde Nueva York, de Gotham Burger Social Club, uno de los conceptos más reconocidos dentro de la escena internacional de la hamburguesa.
La oferta gastronómica se completará con más de 50 grifos de cerveza, incluyendo una zona dedicada a cerveza artesanal, además de un espacio destinado a vinos canarios y bodegas invitadas. El recinto contará también con una zona infantil para que las familias puedan disfrutar del evento al completo.
Burger Fest Canarias está organizado por Bernardo Barrera, propietario de Beers La Laguna y Beers Santa Cruz, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo de Tenerife, Comercio de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo, el Ayuntamiento de La Laguna y La Laguna Zona Comercial, así como el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
El evento abrirá sus puertas el viernes 27 y el sábado 28 de marzo de 13:00 a 00:00 horas, y el domingo 29 de marzo de 13:00 a 23:00 horas.
Los Sabandeños en la programación musical
La programación musical acompañará durante todo el fin de semana al público del festival con artistas y DJs que actuarán en directo, todos los días a partir de las 13:00 horas. El viernes actuarán Roger S Morgan, J Rodríguez, Mellizas, We Are Trash, La Maldita junto a Los Sabandeños, Revil Beat y Tana Sandoval. El sábado el escenario contará con las actuaciones de Belinda, Mito, Beat Creator, La Maldita, Serial Killerz y DJ Jonay.
El cierre del festival llegará en la jornada del domingo con MCR Eva Olvido, Coverama, Tributo a Loquillo, Tributo a Héroes del Silencio (La Alacena) y Tu Mierda Indie. Con esta gran final, Burger Fest Canarias se consolida como uno de los eventos gastronómicos y de ocio más importantes del archipiélago, reuniendo durante tres días gastronomía de primer nivel, música en directo y un ambiente pensado para disfrutar en familia y con amigos.