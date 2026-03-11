Ranking de las tres mejores hamburguesas de Canarias, según los expertos: dos están en Tenerife

El certamen ‘Best Burger Spain 2026’ ya ha dictado sentencia, y este año el archipiélago canario consolida su posición como uno de los destinos emergentes más potentes en la cultura de la burger de autor. Con una mezcla de carnes maduradas, ahumados artesanales y guiños al producto local, el ranking de las tres mejores hamburguesas de las Islas ya es oficial.
1. La indiscutible campeona: Smash Hub (Puerto de la Cruz, Tenerife)
El norte de Tenerife se lleva el oro gracias a la “South Carolina BBQ 2.0”. Este local de Puerto de la Cruz ha conquistado al jurado con una pieza de ingeniería gastronómica: 150 gramos de chuletón de vaca madurado 60 días, queso raclette y un espectacular pork belly ahumado en barrica de whisky. Los matices de pepinillo encurtido en Sichuan y el polvo de chicharrones terminan de redondear una propuesta que ya es de culto.
2. El sabor del sur: ¡Madre Mía! (El Médano, Tenerife)
La medalla de plata se queda en la costa sur de Tenerife con “La Perla”. Esta hamburguesa apuesta por la potencia del chuletón madurado 30 días, combinado con la elegancia de la cecina de Wagyu y el toque divertido y crujiente de los Takis. Una explosión de contrastes donde la salsa Samurái de la casa marca la diferencia.
3. Tradición y vanguardia: Cafetería Estación Mozaga (San Bartolomé, Lanzarote)
Nota: Aunque el texto facilitado mencionaba Gran Canaria, la Cafetería Estación Mozaga se ubica históricamente en San Bartolomé, Lanzarote. Su propuesta “La Mencey” es un homenaje al producto canario. Con 180 gramos de buey, añade el toque local con pulled pork de cochino negro canario y el prestigioso queso gratinado de la Finca de Uga, demostrando que la alta cocina también se come entre panes.
A nivel nacional: Galicia manda en el podio
En la mejor de España, Galicia ha dado un golpe sobre la mesa llevándose los dos primeros puestos del ranking nacional:
- Mejor Hamburguesa de España: “SaboRosa” de Bágoa Gastrobar (Ourense).
- Segunda Mejor de España: “Flaquita” de Flaco (Santiago de Compostela).
- Tercera Mejor de España: “Umami Queen” de Soap Lounge (Villar del Arzobispo, Valencia).