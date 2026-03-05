La hamburguesa de Tenerife que aspira a convertirse en la ‘Best Burger Spain 2026’

Canarias vuelve a estar en el mapa de la alta gastronomía urbana. El próximo 10 de marzo, el establecimiento portuense Smash Hub se desplazará hasta El Puerto del Escondite para defender el pabellón canario en la gran final de la sexta edición del campeonato Best Burger Spain®.
Con su propuesta “South Carolina BBQ 2.0”, el local del Puerto de la Cruz ha logrado clasificarse entre los 15 mejores de todo el país, superando una criba inicial de 430 establecimientos participantes.
Compuesta por 150gr de chuletón de vaca madurado 60 días, queso raclette, pork belly ahumado en barrica de wisky, pepinillo encurtido en Sichuan, South Carolina bbq, cebolla confit al bourbon, mayonesa de ajo asado y polvo de chicharrones.
El veredicto: Una cata a ciegas el 10 de marzo
Tras semanas de votaciones populares a través de la web oficial y las valoraciones de más de 180 inspectores que recorrieron las islas y la península, la competición entra en su fase decisiva. Los tinerfeños se enfrentarán a una cata a ciegas ante un jurado profesional (cuyos nombres se revelarán mañana, 6 de marzo).
De este examen saldrá la hamburguesa que se proclamará como la mejor de España, seguida de la entrega de premios en el mismo recinto.
Del ‘Street Food’ al ‘Revolution Food’
Esta edición 2026 no solo busca premiar el sabor, sino consolidar este plato como una pieza clave de la evolución culinaria. Smash Hub competirá contra potencias regionales de Galicia, Madrid, Asturias o el País Vasco, demostrando que el nivel de las burgers en Canarias está a la vanguardia del sector.
Además del premio principal, se otorgarán galardones en categorías como:
- Best Delivery by Glovo (donde el servicio a domicilio cobra especial relevancia).
- Premios Audacious.
- Mejor Cadena de hamburgueserías 2026.
Orgullo local: Una vez finalizada la gala nacional, la organización hará públicas también las tres hamburguesas mejor valoradas de cada Comunidad Autónoma, lo que servirá para certificar quiénes ocupan el podio del sabor en las Islas Canarias.
Sigue la gala en directo
Los amantes de las hamburguesas en las islas podrán seguir la suerte de Smash Hub en directo a través de las redes sociales oficiales (@campeonatodehamburguesas en Instagram y La Mejor Hamburguesa en Facebook), donde se retransmitirá toda la ceremonia de entrega de premios.