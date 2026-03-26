Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir el evento gastronómico del año. El Burger Fest Canarias 2026 celebrará su gran final del 27 al 29 de marzo en el Recinto Ferial, consolidándose como la cita de referencia para los amantes de la buena mesa y el ocio en el Archipiélago.
Durante tres jornadas intensas, locales y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combina el talento de las mejores hamburgueserías de las Islas con invitados de talla internacional.
En esta ocasión, la organización ha confirmado la participación de 50 puestos gastronómicos, asegurando una oferta diversa que incluye opciones para todos los públicos, con zonas exclusivas veganas y sin gluten, garantizando que nadie se quede sin probar las propuestas más innovadoras del sector.
Qué comer en el Burger Fest Canarias: De Nueva York a Tenerife
El gran reclamo de esta edición, y lo que ha despertado una expectación en redes sociales, es la llegada de Gotham Burger Social Club. Por primera vez en la historia, esta icónica firma de Nueva York cruza el Atlántico para ofrecer sus famosas creaciones en Europa, eligiendo Santa Cruz de Tenerife. Además de la presencia internacional, el talento local será el gran protagonista.
El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha subrayado la importancia de este evento para la ciudad: “Estamos ante un nuevo motor de dinamización donde la gastronomía y la música se dan la mano para beneficiar directamente a nuestra economía local”. En la misma línea, Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, destaca que el festival es “un escaparate único para la restauración tinerfeña”.
Para maridar estas delicias, el recinto contará con más de 50 grifos de cerveza, una sección de variedades artesanales y un espacio dedicado a los vinos canarios, poniendo en valor el producto de proximidad.
Horarios y cartel musical: Los Sabandeños y mucho más
El Burger Fest Canarias 2026 no solo se vive en el paladar. La programación musical es otro de los pilares del evento, con actuaciones en directo desde las 13:00 horas cada día.
La gran sorpresa de este año es la participación de Los Sabandeños, quienes compartirán escenario con La Maldita en una colaboración que promete ser histórica durante la jornada del viernes.
Horarios del festival:
- Viernes 27 y sábado 28: De 13:00 a 00:00 horas.
- Domingo 29: De 13:00 a 23:00 horas.
El viernes, el ritmo lo marcarán nombres como Roger S Morgan y We Are Trash. El sábado será el turno de Serial Killerz y DJ Jonay, mientras que el domingo el cierre correrá a cargo de bandas tributo a Loquillo y Héroes del Silencio (La Alacena), cerrando con el toque de Tu Mierda Indie.
Organizado por Bernardo Barrera (alma máter de Beers), el festival cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y Santa Cruz de La Palma.
Con una entrada totalmente gratuita y una zona infantil habilitada para las familias, el Recinto Ferial se prepara para un lleno absoluto.