Buscan a Michael, desaparece “misteriosamente” en Tenerife

Un turista británico de 61 años ha desaparecido mientras paseaba en el sur de Tenerife, apenas unas horas después de aterrizar en la Isla junto a su esposa. Según informa el diario británico The Sun, la familia ya ha denunciado su desaparición ante la Policía.
Michael se alojaba en un apartamento turístico en Los Cristianos, en el municipio de Arona. Su entorno asegura que su desaparición es “totalmente inusual” y ha generado una gran preocupación entre familiares y amigos.
Salió a caminar por la mañana y no regresó
Michael fue visto por última vez a las 8:00 horas del domingo 15 de marzo, después de haber llegado a Tenerife el sábado por la noche. Según el relato de personas cercanas, el británico salió del apartamento entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana con la intención de ir a una tienda cercana, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.
Mide aproximadamente 1,85 metros y en el momento de su desaparición vestía completamente de azul. Además, destacan que le falta la punta de un dedo de la mano izquierda, un rasgo que podría ayudar a identificarlo.
También indicó que la camiseta que llevaba podría ser una camiseta azul de la selección inglesa de rugby o de críquet.
No llevaba teléfono ni documentación
Según los datos difundidos en redes sociales y en grupos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, Michael no llevaba consigo ni teléfono móvil ni pasaporte, y apenas tenía dinero encima.
El matrimonio acababa de llegar a la Isla y que se alojaban en un apartamento cercano a la zona de La Montañita, en Los Cristianos.
Tras recibir el aviso, la Policía en Tenerife ha iniciado las comprobaciones habituales, incluyendo revisiones en centros hospitalarios.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
La organización Missing Persons Tenerife, que colabora en la difusión de la búsqueda, ha pedido la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar al hombre.
Cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero puede contactar a través del correo electrónico enquiries@missingpersonstenerife.com.
El caso ha generado numerosas reacciones entre residentes británicos en la Isla y usuarios de redes sociales, que han mostrado su apoyo. La familia del desaparecido continúa esperando noticias mientras se mantienen las labores de localización en el sur de la Isla.