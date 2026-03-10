Una militar de Candelaria hace historia en el Ejército: primera canaria con este premio

La cabo primero Adelina Torres Díaz, natural de Candelaria y destinada en el Regimiento de Infantería “Tenerife” 49, ha sido distinguida con el XIII Premio “Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas”, concedido por el Ministerio de Defensa. Con este reconocimiento se convierte en la primera mujer canaria en recibir este galardón.
El premio reconoce la trayectoria profesional de esta militar destinada en la Brigada “Canarias” XVI del Mando de Canarias, donde desarrolla su labor dentro del Ejército de Tierra. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el jurado ha valorado especialmente su brillante carrera militar y su participación en diversas operaciones internacionales.
Primera mujer canaria en recibir el premio
Con esta distinción, Adelina Torres Díaz entra en la historia del reconocimiento creado por Defensa, ya que es la primera militar de Canarias que obtiene el Premio “Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas”.
El jurado ha resaltado su trayectoria profesional marcada por la participación en múltiples misiones internacionales, así como su compromiso con el servicio y su desempeño en el cumplimiento del deber.
En el comunicado oficial, el Ministerio subraya que su comportamiento y dedicación le han permitido recibir diversas recompensas militares, entre ellas la distinción de “valor reconocido”.
Un ejemplo dentro de las Fuerzas Armadas
El premio ha sido concedido “por su constancia y entrega al servicio, unidas a sus sobresalientes virtudes militares y personales”, según recoge la Orden DEF/199/2026, de 25 de febrero, firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La resolución destaca que su trayectoria constituye un modelo de inspiración para las actuales y futuras generaciones de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.
Un galardón creado para reconocer el papel de la mujer
El Premio “Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas” fue creado en 2007 para honrar la memoria de Idoia Rodríguez, la primera militar española fallecida durante una misión internacional de paz.
Cada año, el Ministerio de Defensa concede este reconocimiento a personas o instituciones que contribuyen a impulsar el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y a fomentar la igualdad de oportunidades dentro del ámbito militar.