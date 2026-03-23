Canarias adelanta el reloj este domingo: así será el cambio al horario de verano

Canarias vuelve a cambiar la hora este fin de semana con la llegada del horario de verano. En la madrugada sábado al domingo 29 de marzo, los relojes deberán adelantarse una hora en todo el Archipiélago.
El ajuste se producirá a la 01:00 de la madrugada, momento en el que pasará a ser directamente las 02:00, por lo que esa noche tendrá una hora menos.
Una noche más corta y más luz por la tarde
El cambio implica que el domingo contará con 23 horas, lo que se traduce en una hora menos de sueño. A cambio, se ganará luz natural por la tarde, con atardeceres más tardíos y mayor aprovechamiento de las horas diurnas.
Este efecto es especialmente perceptible en Canarias, donde la primavera ya invita a realizar más actividades al aire libre, desde paseos hasta ocio en terrazas y espacios naturales.
Un ajuste automático… pero no para todos
La mayoría de dispositivos electrónicos, como móviles o relojes inteligentes, realizan el cambio de forma automática. Sin embargo, algunos aparatos analógicos o electrodomésticos deberán ajustarse manualmente.
Las autoridades recomiendan revisar especialmente relojes de pared, hornos o vehículos para evitar confusiones durante las primeras horas del domingo.
Por qué se cambia la hora
El cambio horario se aplica en toda España y en los países de la Unión Europea con el objetivo de adaptar la jornada a las horas de luz natural.
Este sistema establece dos modificaciones al año:
- El último domingo de marzo, con la entrada en el horario de verano
- El último domingo de octubre, con la vuelta al horario de invierno