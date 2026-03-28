Cambio de hora en Canarias: a qué hora ajustar el reloj, cambios en Titsa y ¿será el último?

Canarias se prepara para el primer ajuste horario de 2026, una medida que marca el inicio oficial de la temporada de verano. En la madrugada de este sábado 28 al domingo 29 de marzo, los relojes deberán adelantarse para aprovechar las horas de luz natural, cumpliendo con el calendario fijado por el Estado en el Real Decreto 236/2002 y la Orden PCM/186/2022.
¿Cuándo se cambia la hora en las Islas?
A diferencia de la Península, donde el cambio se realiza a las 02:00 horas, en el Archipiélago el ajuste se produce una hora antes para mantener el huso horario habitual. De este modo, a la 01:00 de la madrugada pasará a ser las 02:00.
Este adelanto implica que la jornada del domingo tendrá una duración real de 23 horas.
Mientras que la mayoría de dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores y tablets) realizarán el cambio de forma automática mediante el protocolo NTP, se recomienda revisar manualmente relojes analógicos, despertadores de pila y los indicadores de los vehículos.
Horario especial de Titsa
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha anunciado una medida estratégica para proteger a los usuarios del transporte público durante la transición. La compañía aplicará el cambio de hora a partir de las 05:00 horas de la mañana del domingo, y no a las 01:00 horas.
El objetivo es garantizar que los pasajeros que utilizan las líneas nocturnas no pierdan sus conexiones por el desajuste horario.
Las líneas que mantendrán el horario del sábado hasta las 05:00 am son:
- Metropolitanas: 014, 015, 934, 970, 971, 972, 974 y 975.
- Norte y Sur: 101, 104, 137, 390, 473 y 711.
El debate y el futuro del cambio de hora
A pesar de que el calendario oficial está confirmado hasta 2026, la práctica sigue generando disparidad de criterios.
Expertos como el físico José María Martín Olalla defienden que el sistema “funciona mejor de lo que se piensa” al regular la adaptación humana a las estaciones. Por su parte, Jorge Mira Pérez subraya que el ajuste permite recolocar el tiempo de actividad con la salida del sol, aunque admite la dificultad de calcular el ahorro energético exacto.
En el extremo opuesto, la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) aboga por la supresión definitiva de los cambios, apostando por mantener el horario de invierno de forma permanente por beneficios médicos y de bienestar.
Aunque el Gobierno de España ha trasladado a la Unión Europea la propuesta de finalizar estos ajustes estacionales —argumentando el respaldo ciudadano y el escaso impacto en el ahorro energético—, la Comisión Europea no ha comunicado avances concretos, manteniendo la obligatoriedad del cambio por el momento.