Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), la empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, ha emitido un comunicado clave para todos aquellos que utilicen el transporte público durante la madrugada de este fin de semana. Ante el inminente cambio de hora previsto para este sábado, 28 de marzo, la compañía ha tomado una decisión estratégica para proteger a sus pasajeros de posibles confusiones.
Aunque los relojes se adelantarán oficialmente de la 1:00 a las 2:00 am en toda España, Titsa aplicará el cambio de hora a partir de las 5:00 horas de la mañana del domingo. Esta medida busca, por encima de todo, garantizar que los usuarios que se desplazan durante la noche no pierdan sus conexiones habituales por un desajuste en el minutero.
Líneas nocturnas: ¿Cómo te afecta el cambio?
De esta forma, la compañía quiere evitar generar confusión y facilitar lo más posible el acceso al transporte público en una franja horaria especialmente sensible. La decisión afecta directamente a los trayectos nocturnos de una lista específica de líneas, que seguirán operando con el horario del sábado hasta bien entrada la madrugada.
Las líneas afectadas por esta medida son las siguientes:
- Líneas metropolitanas: 014, 015, 934, 970, 971, 972, 974 y 975.
- Líneas de conexión norte y sur: 101, 104, 137, 390, 473 y 711.
Todos estos servicios se regirán por el horario del sábado hasta las 5:00 de la mañana del domingo. Será en ese preciso momento cuando las guaguas de Titsa comiencen a aplicar el nuevo horario oficial con total normalidad.
Titsa refuerza su canal de atención al cliente
Para aquellos que tengan dudas sobre un trayecto específico o una parada intermedia, Titsa recuerda que toda la información detallada puede consultarse en tiempo real a través de su página web oficial (www.titsa.com). Además, el teléfono de atención al usuario (922 53 13 00) y sus perfiles en redes sociales estarán operativos para resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante la transición horaria.
Esta planificación, habitual en la empresa pública de transportes, demuestra un compromiso con la movilidad en Tenerife, especialmente para los trabajadores nocturnos y jóvenes que dependen de la red de guaguas durante el fin de semana. El objetivo final es que el cambio de hora no suponga un obstáculo para llegar a casa o al puesto de trabajo de manera puntual y segura.