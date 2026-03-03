Canarias bajo la influencia de Regina: nivel “máximo” de aviso naranja por tormentas, viento y nevadas

La borrasca Regina también dejará este miércoles cambio notable en el tiempo en Canarias, con chubascos moderados, posibles tormentas en las islas orientales y viento fuerte del norte y noroeste con rachas muy intensas en varias zonas del Archipiélago.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan precipitaciones débiles a moderadas, así como la entrada por la tarde de calima generalizada, con mayor concentración en altura. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso, aunque se prevén heladas débiles a moderadas en las cumbres centrales de Tenerife.
Aviso por viento y mala mar
El viento soplará fuerte del noroeste durante la madrugada, con rachas muy fuertes en Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes nordeste y suroeste de las islas montañosas. No se descarta que se alcancen 90 km/h en el norte de Lanzarote y hasta 100 km/h en las cumbres de la Dorsal de Tenerife.
A partir de la mañana, el viento girará a norte y tenderá a disminuir, quedando en general moderado.
En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 5 o 6, temporalmente 7, con fuerte marejada o mar gruesa, que podría ser muy gruesa de madrugada. El mar de fondo alcanzará entre 3 y 5 metros, con aguaceros ocasionales.
Lluvias y tormentas en las islas orientales
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos con apertura de claros en horas centrales. Durante la madrugada y primeras horas del día se esperan precipitaciones débiles a moderadas, en forma de chubascos, con posibilidad puntual de tormenta aislada. Por la tarde entrará calima ligera en altura.
En Lanzarote, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados en Arrecife. En Fuerteventura, entre 14 y 20 grados en Puerto del Rosario.
Norte nuboso en las islas occidentales
En Gran Canaria, el norte y oeste, especialmente en medianías, registrarán precipitaciones persistentes débiles a moderadas, mientras que en el sur tenderá a despejar por la tarde. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros marcarán entre 17 y 20 grados.
En Tenerife, el norte permanecerá nuboso con lluvias persistentes, mientras que en el resto de la isla habrá intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas. En cumbres, podría nevar por encima de los 2000 metros. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 16 grados de mínima y 22 de máxima.
En La Gomera y La Palma, predominarán los cielos nubosos, con lluvias persistentes en el norte de ambas islas. En Santa Cruz de La Palma, las temperaturas oscilarán entre 15 y 19 grados, y en San Sebastián de La Gomera entre 17 y 20 grados.
En El Hierro, los intervalos nubosos serán la tónica general, con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte a últimas horas.
La Aemet recomienda realizar un seguimiento de la evolución de la borrasca Regina ante la variabilidad que puede presentar este tipo de situaciones atmosféricas.