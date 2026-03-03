borrasca regina

Canarias bajo la influencia de Regina: nivel “máximo” de aviso naranja por tormentas, viento y nevadas

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La borrasca Regina también dejará este miércoles cambio notable en el tiempo en Canarias, con chubascos moderados, posibles tormentas en las islas orientales y viento fuerte del norte y noroeste con rachas muy intensas en varias zonas del Archipiélago.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan precipitaciones débiles a moderadas, así como la entrada por la tarde de calima generalizada, con mayor concentración en altura. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso, aunque se prevén heladas débiles a moderadas en las cumbres centrales de Tenerife.

Aviso por viento y mala mar

El viento soplará fuerte del noroeste durante la madrugada, con rachas muy fuertes en Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes nordeste y suroeste de las islas montañosas. No se descarta que se alcancen 90 km/h en el norte de Lanzarote y hasta 100 km/h en las cumbres de la Dorsal de Tenerife.

A partir de la mañana, el viento girará a norte y tenderá a disminuir, quedando en general moderado.

En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 5 o 6, temporalmente 7, con fuerte marejada o mar gruesa, que podría ser muy gruesa de madrugada. El mar de fondo alcanzará entre 3 y 5 metros, con aguaceros ocasionales.

Lluvias y tormentas en las islas orientales

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos con apertura de claros en horas centrales. Durante la madrugada y primeras horas del día se esperan precipitaciones débiles a moderadas, en forma de chubascos, con posibilidad puntual de tormenta aislada. Por la tarde entrará calima ligera en altura.

En Lanzarote, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados en Arrecife. En Fuerteventura, entre 14 y 20 grados en Puerto del Rosario.

Norte nuboso en las islas occidentales

En Gran Canaria, el norte y oeste, especialmente en medianías, registrarán precipitaciones persistentes débiles a moderadas, mientras que en el sur tenderá a despejar por la tarde. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros marcarán entre 17 y 20 grados.

En Tenerife, el norte permanecerá nuboso con lluvias persistentes, mientras que en el resto de la isla habrá intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas. En cumbres, podría nevar por encima de los 2000 metros. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 16 grados de mínima y 22 de máxima.

En La Gomera y La Palma, predominarán los cielos nubosos, con lluvias persistentes en el norte de ambas islas. En Santa Cruz de La Palma, las temperaturas oscilarán entre 15 y 19 grados, y en San Sebastián de La Gomera entre 17 y 20 grados.

En El Hierro, los intervalos nubosos serán la tónica general, con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte a últimas horas.

La Aemet recomienda realizar un seguimiento de la evolución de la borrasca Regina ante la variabilidad que puede presentar este tipo de situaciones atmosféricas.

