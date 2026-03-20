La cantante Verónica Romero visita este domingo ‘Una mala noche’

Televisión Canaria ofrece este domingo (23.55 horas) una nueva entrega de Una mala noche (la tiene cualquiera), el programa presentado por Aarón Gómez y repleto de risas, divertidas conversaciones y puro espectáculo. La velada contará con Verónica Romero, la carismática cantante alicantina que saltó a la fama como finalista de la primera edición de Operación Triunfo, en 2001, que sobre el escenario ofrecerá una potente actuación con su sencillo Muévete al ritmo, un tema de espíritu muy bailable con el que sigue consolidando su trayectoria en el pop.
El equipo de colaboradores estará formado en esta ocasión por Víctor Hubara, Carlos Pedrós, Jorge Galván y Cristito, con sketches, juegos y su característico humor gamberro. Ninfa volverá a ponerse al frente del Talent Chou para presentar una nueva entrega del formato, en la que participarán dos cantautores dispuestos a sorprender con sus composiciones en directo.
Una mala noche (la tiene cualquiera) consolida su estatus como referente del late night en Canarias, ofreciendo semana tras semana un cierre festivo e inolvidable con invitados de lujo.