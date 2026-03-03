Santa Cruz cifra 1 millón de personas en el Carnaval y 0,01% de asistencias sanitarias: “Más grande, más seguro y mejor organizado del planeta”

Una semana después de que Santa Cruz despidiera al Carnaval 2026, dedicado a los Ritmos Latinos, ha tocado hacer balance. Según los datos aportados ayer por el alcalde, José Manuel Bermúdez, la capital ha vivido la fiesta “más grande, más segura y mejor organizada del planeta”, lo que en cifras globales se traduce en más de un millón de personas que han participado en concursos, galas y actos de día y de noche, entre el 16 de enero y el 23 de febrero, frente a 676 asistencias sanitarias (0,01%) respecto al total de público. Una celebración que ha implicado un gasto al Consistorio de 7,5 millones de euros de los cuales, 1,5 millones fueron financiados mediante ingresos externos procedentes de patrocinios, subvenciones y puestos de venta, situando la aportación directa municipal en torno a 6 millones”.
Bermúdez, acompañado por los concejales de Servicios Públicos, Carlos Tarife; Fiestas, Javier Caraballero; Seguridad, Gladis de León; Movilidad, Evelyn Alonso; y Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, subrayó que “este Carnaval ha dejado mejores datos que el de 2025”, que tuvo algunos días de lluvia que afectaron a la afluencia. “Esta fiesta es identidad, cultura y economía para la ciudad y en organización somos primeros a nivel mundial, porque ya estamos bregados en celebrar grandes eventos de este tipo”.
El regidor insistió en que “se trata de una de las fiestas multitudinarias mejores del planeta, lo que no resta a seguir reforzando el operativo y la concienciación ciudadana en próximas ediciones”. Por ello, agradeció el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, personal sanitario, empresas, grupos carnavaleros y del pueblo, junto al de la limpieza, que permitió que “la ciudad recuperara la normalidad en tiempo récord tras cada evento y, además, que oliera bien”, aseguró.
Bermúdez añadió que “el crecimiento del uso del transporte público, el aumento de la ocupación hotelera por encima del 84% y la masiva afluencia turística, especialmente en el Coso y el Sábado de Piñata, con calles colapsadas y conciertos al 100% de participación, nos muestran la buena salud de nuestro Carnaval”.
Al respecto, indicó que el Ayuntamiento ya trabaja en la próxima edición y, aunque apuntó a un posible cambio de fechas por razones organizativas, “lo que se decidirá próximamente”, recordó que su preferencia es “mantener la tradición vinculada a la Cuaresma”.
Programación
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó que en 38 días de Carnaval se celebraron 13 concursos y cuatro galas con la participación de 105 grupos y más de 10.000 personas implicadas directamente en la fiesta. “Más de 60.000 asistentes pasaron por el Recinto Ferial, a los que se suman cientos de miles de espectadores a través de televisión”.
“La programación en la calle incluyó 240 horas de música, 50 bailes con orquestas y artistas canarios, 30 DJs y 15 artistas internacionales, además de la feria de atracciones que recibió más de 150.000 visitantes. El Sábado de Piñata congregó a 425.000 personas en una jornada continua de día, tarde, noche y madrugada, en un Carnaval de calle que superó el millón de asistentes al sumarlo a los concursos y cabalgatas”, enumeró.
Mientras, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, hizo hincapié en que “la organización del Carnaval comenzó mucho antes de que finalizara la pasada Navidad, con reuniones para coordinar un dispositivo complejo en el que intervienen múltiples servicios municipales y empresas, como por ejemplo las que dan el suministro de agua para los baños públicos, la de mejoras de la iluminación en zonas estratégicas, o las de vallado y revisión de recorridos para unas cabalgatas seguras”.
En cuanto a basura, destacó que “se recogió una tonelada menos de residuos que en 2025 y se reciclaron cinco toneladas más, lo que refleja una mayor concienciación ciudadana por disfrutar de una fiesta sostenible”. Además, el operativo de limpieza, integrado por 200 personas fue capaz de “restablecer la normalidad en la ciudad una hora después de acabar los grandes bailes”.
Desde Movilidad, Evelyn Alonso, aplaudió “la apuesta decidida por el transporte público, con más de 1.100.000 pasajeros transportados por Titsa y cerca de 458.000 pasajeros en el tranvía, datos superiores al año anterior que demuestran una mayor concienciación ciudadana”.
En Seguridad, la concejala Gladis de León destacó que “el Carnaval contó con más de 1.500 efectivos y se atendió a 676 personas, la mayoría por consumo excesivo de alcohol, enfermedades comunes, traumatismos y caídas. La Policía Local realizó 12 detenciones y levantó 265 actas por consumo o venta de estupefacientes e incumplimiento de ordenanzas, entre ellas 29 por orinar en vía pública”. El Grupo de Protección de menores atendió a 110 jóvenes; el Punto Violeta tramitó 11 casos de violencia machista y uno familiar el Punto Arcoíris, siendo el Lunes donde se registraron más incidencias.
La instalación de 28 cámaras en el Cuadrilátero y 135 vuelos de drones de la policía fueron clave en la prevención de delitos, y además, “el servicio de objetos perdidos tramitó 481 expedientes de los que la mitad ya han sido devueltos a sus dueños”.