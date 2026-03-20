Deficiencias en el proyecto frenan la reapertura de la Casa del Mar, en Arona

La rehabilitación de la Casa del Mar de Los Cristianos (Arona), un edificio situado en las inmediaciones del puerto del núcleo playero y concebido hace más de un lustro como futuro centro para mayores con servicios sociales y terapéuticos, continúa a día de hoy sin avances materiales más de tres años después de que el Ayuntamiento impulsara su transformación.
Esta infraestructura, presenta desde hace varios años un avanzado estado de abandono, con riesgo de desprendimiento, e incluso, produciéndose en varias ocasiones la caída de cascotes de la estructura.
Ante esta situación, el gobierno municipal (PP, CC y Vox) está a la espera de que la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto subsane varias deficiencias técnicas detectadas en el documento de ejecución, especialmente en el apartado de las instalaciones
RETOMAR TRAMITACIÓN
El concejal de Obras e Infraestructuras y Policía Local, Héctor Reyes, explicó que, una vez se incorporen estas correcciones, se podrá retomar la tramitación y avanzar en la ejecución de las actuaciones previstas.
En este sentido, subrayó que, antes de establecer plazos, “el foco actual está en resolver estos aspectos técnicos previos, imprescindibles para poder iniciar cualquier intervención”.
La Casa del Mar, que desde su creación formó parte del patrimonio del Gobierno del Estado, impedía al consistorio intervenir en su reforma integral.
Tras intensas negociaciones, finalmente la infraestructura fue cedida gratuitamente por el Estado al Ayuntamiento local en 2019 con la condición de destinarla a usos sociales para personas mayores.
Tras ello, el anterior gobierno municipal, liderado por el PSOE, impulsó un proyecto para transformar el edificio en un centro especializado en enfermedades neurodegenerativas, con terapias de fisioterapia y estimulación cognitiva dirigidas a personas con alzhéimer y párkinson, además de servicios terapéuticos, espacios culturales y zonas de actividad física.
La actuación, que contemplaba la rehabilitación de 934 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, llegó a adjudicarse a una Unión Temporal de Empresas (UTE), pero su ejecución quedó condicionada a varias modificaciones presupuestarias.
Tras la rotura interna del PSOE local en 2023 y la falta de consenso político en los plenos municipales durante los años posteriores, la iniciativa quedó bloqueada.
Otra piedra en el camino surgió con la posterior fractura de la propia UTE encargada de la redacción del proyecto y las discrepancias técnicas entre las adjudicatarias, lo que derivó en la judicialización del expediente y en la paralización del proceso. Posteriormente, la corporación municipal aprobó de forma unánime en sesión plenaria una moción para agilizar la reactivación.
ALLANAMIENTOS PUNTUALES
En paralelo, el edificio también ha sufrido episodios de accesos irregulares en las plantas superiores durante los últimos meses, como denunció en febrero del año pasado este periódico.
Esta situación generó un enfrentamiento político entre gobierno y oposición. El portavoz del PSOE, José Julián Mena, denunció el desentendimiento del gobierno municipal de esta infraestructura, que calificó estos episodios como “allanamientos puntuales” y asegurando que se habían adoptado medidas preventivas y de vigilancia.
Actualmente, la planta baja del edificio continúa utilizándose para actividades dirigidas a personas mayores.
Se desconocen los plazos de ejecución de las actuaciones y el proyecto sigue condicionado a la resolución de las deficiencias detectadas.