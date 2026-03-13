El Gobierno acudirá a la Fiscalía en los casos de abandono en los hospitales canarios

Las consejerías de Sanidad y Bienestar Social pondrán en marcha dos proyectos, en los hospitales Universitario de Canarias y La Candelaria, en Tenerife, y al Insular y el Doctor Negrín, en Gran Canaria, para abordar el problema de las camas que ocupan pacientes con alta médica, con medidas que incluyen acudir a la Fiscalía en caso de abandono.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó que se analizará caso a caso a partir de este proyecto, para conocer si precisan de un ingreso en un centro sociosanitario, porque no todas estas personas requieren de esa solución, ya que a veces solo necesitan permanecer por un periodo determinado.
Asimismo, se estudiará si disponen de medios económicos, vivienda y familia. Se acudirá la Fiscalía “en caso de que aprecien dejación de funciones y abandono por parte de la familia”, al recordar que “está tipificado como delito”. También advirtió de que el Gobierno asumirá la curatela de esos mayores cuando lo considere necesario.
Se estima en unos 500 los mayores que viven en los hospitales públicos de las Islas.