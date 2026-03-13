El CD Tenerife salva los muebles en el tiempo añadido en su visita a Balaídos (1-1)

Salvó los muebles in extremis. El CD Tenerife logró un buen empate en la prolongación en su enfrentamiento con el Celta Fortuna. Tras una buena primera parte, los blanquiazules se atascaron en la segunda, aunque siguieron creyendo hasta el último segundo. En el 94 Cris Montes, que saltó al campo para jugar de lateral zurdo, puso un buen servicio que encontró el remate de un De Miguel que se alió con la diosa fortuna para convertir un empate a uno que sirve para mantener a raya precisamente al filial vigués.
El duelo arrancó con una revisión del FVS tras un pisotón de Ribes a Nacho. La realización de televisión no ofreció al colegiado una toma clara, por lo que no rectificó la decisión que ya tomó en el campo. El duelo se reanudó sin consecuencias para el conjunto celeste, que se pasó todo el primer acto sin oler la pelota.
El CD Tenerife abusó de la posesión del esférico durante toda la primera parte, mientras que su rival jugó con mucho respeto. El filial actuó con cinco defensas atrás: tres centrales y dos laterales no muy profundos. Un 5-4-1 bastante ‘reservón’ que permitió al Tenerife controlar el partido y tener numerosos acercamientos peligrosos a la meta defendida por Coke Carrillo.
En los primeros 20 minutos de encuentro, los visitantes acumularon una ocasión de Enric y un cabezazo de Fabricio que resultó muy centrado y no tuvo problemas el portero para detenerlo.
En torno a la media hora de encuentro, el Celta se animó a salir de su zona de confort, creando algunos problemas a la zaga blanquiazul. Algunos, no muchos.
En la recta final, David y Gallego llegaron a probar fortuna sobre la meta viguesa, mientras que un remate de cabeza de Somuah, que se fue por encima del larguero de Dani Martín, sirvió como colofón de una primera parte en la que el Tenerife lo intentó, pero no logró batir al meta gallego.
La segunda parte arrancó con una doble sustitución en el bando local. Milla y Ángel Arcos relevaron a Ribes y Oliveras.
En la única llegada del Celta Fortuna, los vigueses se pusieron por delante en el marcador. Anxo agarró la pelota y se fue de Enric y de Fabricio, que le salieron al paso. El central acabó disparando desde la frontal pegado al poste y, pese a la estirada de Dani Martín, los de Balaídos se adelantaron en el marcador injustamente. Minuto 48.
El tanto celtiña provocó la reacción en el banquillo canario. Cervera sacó en el 56 a Balde, retirando a Alassan, y en el 68 Nacho Gil, que abandonó el campo lesionado, y Enric Gallego dejaron su lugar a Dani Fernández y Gastón Valles.
La mínima ventaja cosechada la aprovechó el Celta Fortuna para replegarse aún más. Circunstancia que aprovechó el Tenerife para irse al ataque con toda su intención, pero sin ideas.
El gol en contra afectó a los de Álvaro Cervera, que no se encontraron cómodos en el camino hacia la portería rival.
Mientras, el míster tinerfeño siguió acumulando gente en atque: David Rodríguez y Noel López se fueron al banquillo y entraron al campo Cris Montes y Jesús de Miguel. Spoiler, los dos últimos protagonizaron el tanto del empate, aunque sorprendió que Montes se ubicara en el lateral zurdo.
El Tenerife lo intentó siempre, pero con más corazón que cabeza. De hecho, el que más ganas le puso fue Balde. Pero hasta en su peor versión, nunca se puede dar por muerto a los de Cervera.
Cuando todo parecía destinado a que el resultado finalizaría con 1-0, Juanjo conectó con Cris Montes, quien puso un gran balón para que De Miguel rematara en el área chica y, en el rechace, la fortuna sonreía porque rebotó en Anxo para colarse en el fondo de la red.
Era el minuto 94 y el Tenerife lograba un punto que mantiene la misma ventaja con el Celta Fortuna.